Como si fuera poco lo de Ascacibar, ¿Boca también se lleva a Edwin Cetré?

Boca mostró interés por Edwuin Cetré y realizó un primer contacto con Estudiantes para interiorizarse sobre la situación del colombiano, en el marco de la búsqueda de refuerzos para el mediocampo ofensivo en este mercado de pases.

Según medios porteños, el llamado del Xeneize fue de carácter exploratorio y apuntó a conocer el escenario general del jugador, que recientemente volvió a entrenarse con el plantel del Pincha luego de frustrarse su transferencia a Athletico Paranaense.

En Estudiantes analizan dos caminos posibles: avanzar en una venta si aparece una oferta que satisfaga las pretensiones del club o, en caso de que el futbolista continúe, mejorarle las condiciones contractuales. El colombiano fue una de las figuras del Pincha en la última temporada y convirtió goles clave, lo que explica el interés de varios equipos.

El antecedente reciente de negociaciones entre Boca y Estudiantes, tras la venta de Santiago Ascacíbar al club de la Ribera, abrió un canal de diálogo entre ambas dirigencias que podría influir si el interés por Cetré se transforma en una gestión formal.

Por otro lado, también se deslizó desde CABA un supuesto interés de un club europeo. Aseguran que CSKA de Moscú sondeó al colombiano y también estaría interesado, pero lo cierto es que al Club aún no llegó ninguna oferta.

El frustrado pase a Paranaense

Cabe recordar que Cetré viajó a Brasil para incorporarse al Paranaense, pero sólo estuvo unas horas porque el pase se cayó de imprevisto. ¿Qué pasó? Tal como informó el suplemento de EL DIA de este jueves, el elenco brasileño, que iba a desembolsar 3 millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha, desistió de contratarlo por “divergencias” a la hora de firmar el traspaso. De inmediato se informó que no se habían puesto de acuerdo en los números con el DIM y que por eso el pase se había caído. Al menos esa fue la versión que rápidamente dio la secretaría de prensa del Pincha para que sus voceros difundieran.

Pero conforme pasaron las horas se empezó a conocer la verdad de la historia y la misma está directamente relacionada con un problema en su rodilla derecha que hizo que las autoridades locales no quisieran firmar el contrato por tres temporadas con el colombisno.

¿Esta problemática le impedirá jugar en Estudiantes u otro club? De ninguna manera. En 2018 el extremo fue intervenido de un problema de meñiscos en esa rodilla y desde entonces le quedó una secuela que no tiene influencia alguna en su desempeño al punto que siguió jugando siete años más y en Estudiantes fue pieza clave de los últimos títulos con Eduardo Domínguez a la cabeza. Simplemente los brasileños no quisieron correr el riesgo que se agravara y no lo pudieran contar, mucho más al hacer semejante inversión.

En donde equivocó la prensa de Curitiba fue en citar un problema coronario. No tiene ninguno y en el Pincha causó sorpresa y malestar al mismo tiempo. Las divergencias estuvieron en esa secuela de la operación que ya había sido constada al momento de su arribo al Club. A juzgar por sus rendimientos no tiene ningún tipo de problema.

Entonces, al caerse su pase a Paranaense, en Estudiantes se encendieron las alarmas porque más allá del poder futbolístico que su presencia significa las arcas necesitan ingreso de dinero para sostener la estructura del actual plantel profesional, que si bien tuvo las ventas de Román Gómez y Santiago Ascacibar, la reducción de los salarios del entrenador y Lucas Alario y algunos ingresos más, todavía no está en modo equilibrio.

Por lo pronto el jugador ayer se reintegró a los entrenamientos del plantel profesional, que tras su empate en Florencio Varela trabajó en el Country de City Bell. Está a consideración de Domínguez pero asoma muy difícil que sea tenido en cuenta, aunque podría concentrar junto a sus jugadores.

El DT habló en conferencia de prensa y mostró fastidio. Dijo haberse enterado mientras estaba en la concentración y que no había cruzado palabra con la secretaría técnica. Pareció una mentira porque es imposible que no se haya hablado del tema teniendo en cuenta la cercanía y la confianza que existe. Pero no quiso soltar prenda sobre el futuro del jugador.

Si bien varios mercados ya bajaron la persiana y no podrán contratar al jugador colombiano, todavía hay otros que siguen vigentes: Rusia, México, Brasil y demás ligas. En Estudiantes están decididos a venderlo porque fue lo planificado y así se confeccionó el plantel, incluso con un jugador que llegó para suplantarlo. River, en su momento, lo quiso y por eso está en carrera. Y en las últimas horas se sumó Boca, por el interés de Juan Román Riquelme, según los medios porteños Pero de ninguna manera lo dejarán salir por poco dinero. El que lo quiera tendrá que pagar los 6 millones por la totalidad del pase o 3 palos por la mitad de la ficha que tiene Estudiantes.

Pero por lo pronto Cetré tendrá que sentarse a charlar con la dirigencia en el caso de que no sea transferido. Su contrato con el Pincha se termina el próximo año y por eso si no se marcha tendrá que extenderlo para evitar futuras complicaciones. Además tendrá que modificar sus condiciones salariales porque no fue de los jugadores a los que le mejoraron sus ingresos mensuales.