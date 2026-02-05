Polémica por el precio de la ropa: cuánto más caras son Zara, Levi’s y Decathlon en Argentina

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
El precio de la ropa volvió a quedar en el centro del debate económico tras la frase del ministro Luis Caputo asegurando que no compra prendas en Argentina "porque son caras". Un relevamiento sobre marcas internacionales que operan en la Argentina reveló que vestirse en el país resulta, en promedio, más de 65% más caro que en Europa y Estados Unidos, una brecha que se amplía aún más cuando se analiza el poder adquisitivo local.
La comparación incluyó 24 prendas seleccionadas al azar de Zara, Decathlon, Levi’s y Adidas, contrastando los valores locales con los precios de los mismos productos en sus países de origen. Los montos fueron convertidos a pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación y no se contemplaron descuentos puntuales.
Zara fue la marca con la mayor diferencia de precios. En promedio, sus productos cuestan en la Argentina cerca de 140% más que en España. Un ejemplo es el pantalón Jogger Denim, que en el mercado local se vende a 149.990 pesos, mientras que en España cuesta el equivalente a 62.912 pesos. La disparidad también se observa en camisetas y perfumes, con fragancias que prácticamente duplican su valor frente a Europa.
En el caso de Decathlon, que recientemente desembarcó en el país, la diferencia promedio frente a Francia alcanza el 87%. Algunas prendas deportivas muestran brechas superiores al 140%, incluso en productos básicos. Un buzo polar de senderismo cuesta alrededor de 16.000 pesos en Francia, mientras que en la Argentina su precio ronda los 29.000 pesos.
Levi’s también presenta precios más elevados en el mercado local, con un diferencial promedio cercano al 44% respecto de Estados Unidos. Algunas prendas casi duplican su valor, aunque existen excepciones puntuales, como ciertos modelos clásicos de jeans donde la diferencia es mínima.
Adidas fue la única marca que, en promedio, resultó más barata en la Argentina, con precios alrededor de 5% menores que en Europa. Sin embargo, no todos sus productos siguen esa lógica: algunas líneas premium y camperas continúan siendo más caras en el mercado local.
Mar del Plata: citan a funcionarios por la causa Sur Finanzas y el Minella
Paro en casinos bonaerenses por falta de acuerdo salarial en paritarias
El análisis se profundiza al considerar la Paridad de Poder Adquisitivo. Según el índice Big Mac elaborado por The Economist, el peso argentino se encuentra subvaluado frente al euro, pero aun así los consumidores locales enfrentan precios elevados en relación con sus ingresos.
Desde el think tank Fundar explicaron que durante las últimas dos décadas la elevada protección comercial fue un factor clave para explicar el mayor precio relativo de la indumentaria en la Argentina, aunque no el único. También influyen la inestabilidad macroeconómica, el alto costo del financiamiento y la baja productividad del sector.
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó al sector textil y afirmó que la protección prolongada terminó trasladando costos elevados a los consumidores, especialmente a los de menores ingresos. El debate por el precio de la ropa vuelve así a instalarse en la agenda pública, en un escenario de apertura económica y discusión sobre el impacto real de la competencia internacional en el bolsillo de los argentinos.
