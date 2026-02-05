Conmoción: apareció muerto de 3 balazos un ex agente de tránsito de Ensenada

La policía trabajo en busca de pruebas en donde encontraron al hombre sin vida y con 3 balazos

Ensenada se ve conmocionada este jueves debido a un triste noticia: la muerte de un ex inspector de tránsito de la vecina ciudad. Se trata de Walter Rovetta, quien apareció con 3 disparos que le costaron la vida.

Rovetta, de aproximadamente 70 años, era un jubilado que fue empleado del municipio ensenadense. Su cuerpo fue hallado en la costa de Punta Lara, más precisamente en Almirante Brown y 42, parador 4.

Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, la víctima presentaba dos balazos en el pecho y uno en el cráneo. Las primeras informaciones hablan de suicidio ya que allegados habrían manifestado que "estaba depresivo" y contaron que "hoy se despidió de su hija de manera extraña. Incluso ella lo acompañó a tomar el colectivo y la abrazó fuerte, como despidiéndose". Pese a ello los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

En el lugar trabajan los peritos y los agentes judiciales se ordenaron distintas diligencias para intentar saber cómo murió Rovetta. Además buscan testigos que puedan aportar algún dato que ayude a los pesquisas.

En el barrio causó profundo dolor la noticia.