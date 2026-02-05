Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
El insecto llega a dañar a más de 35 especies de este tipo de plantas. La emergencia fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Los detalles
Escuchar esta nota
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la Emergencia Fitosanitaria en la isla Martín García tras la detección del Picudo Rojo de las Palmeras, mediante la Resolución 133/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La medida se extenderá inicialmente hasta el 30 de junio de 2027 y busca frenar el avance de la que es considerada la plaga más destructiva de palmeras a nivel global, ya que puede llegar a dañar a más de 35 especies de este tipo de plantas.
El insecto, que hasta hace poco era catalogado como una "Plaga Cuarentenaria Ausente", fue hallado en enero de este año afectando a una palmera canaria. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de adultos y larvas, lo que activó de forma inmediata los protocolos de contingencia contra la plaga hasta el momento ausente en la Argentina.
El organismo precisó que junto a los ministerios de Desarrollo Agrario y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires “se encuentran articulando acciones para implementar de forma inmediata el plan de contingencia, a fin de controlar este foco y evitar su dispersión”.
La presión de ingreso de esta plaga había aumentado significativamente desde 2022, cuando Uruguay reportó oficialmente su presencia. La rápida dispersión en el país vecino, especialmente en departamentos limítrofes con Argentina, puso en alerta a las autoridades locales, que ya habían emitido un alerta fitosanitaria en octubre de 2024.
El Picudo Rojo es capaz de atacar a más de 35 especies de palmeras, tanto exóticas como nativas. En Argentina, estos ejemplares poseen un alto valor biológico, histórico y cultural, formando parte fundamental del arbolado urbano, parques nacionales y reservas protegidas.
La resolución establece que cualquier persona que detecte ejemplares compatibles con la plaga o daños sospechosos (como el decaimiento de la corona o perforaciones en las hojas) tiene la obligación de notificarlo de inmediato al SENASA.
Dado que no existían productos registrados específicamente para este insecto en el país, el SENASA autorizó de manera provisoria y excepcional el uso de varios principios activos para su control mediante dos técnicas:
- Endoterapia (Inyección al tronco): se autorizaron químicos como Acetamiprid, Benzoato de Emamectina, Imidacloprid y Tiametoxam, entre otros.
- Exoterapia (Aplicación externa): se permiten Benzoato de Emamectina, Carbaril, Dimetoato y Fosmet.
Las autoridades advirtieron que los responsables de los tratamientos deben asegurar que no se consuman los frutos de las palmeras tratadas y deben señalizar las zonas de aplicación para evitar el reingreso de personas por al menos 48 horas.
El Picudo Rojo es un insecto gregario de color rojizo o anaranjado con manchas negras. Puede medir hasta 5 cm. No afecta a la salud de las personas ni de los animales.
El daño: Las larvas excavan galerías en el interior del tronco (estípite), destruyendo el tejido vascular. El síntoma más visible es el desmoronamiento de las hojas centrales, que toman un aspecto de "paraguas abierto" antes de que la palmera muera por completo.
