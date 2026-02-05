Tenso cruce por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Fuerte intercambio entre el senador Mariano Recalde y su par Francisco Paoltroni durante un debate televisivo
Fuerte intercambio entre el senador Mariano Recalde y su par Francisco Paoltroni durante un debate televisivo
Un fuerte intercambio entre el senador Mariano Recalde y su par Francisco Paoltroni se produjo durante un debate televisivo centrado en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un clima marcado por acusaciones sobre el impacto de las políticas económicas y laborales vigentes.
El mano a mano tuvo lugar en el programa A Dos Voces (TN), donde Recalde, legislador vinculado al kirchnerismo, cuestionó la efectividad de las reformas previas al señalar que, a pesar de la eliminación de ciertos derechos laborales, no se observó un crecimiento del empleo formal. Según el senador, datos oficiales muestran que desde la asunción del presidente Javier Milei se registró el cierre de casi 22.000 empresas, lo que, a su entender, contrasta con el crecimiento de empleo durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.
Ante esas afirmaciones, Paoltroni, representante de La Libertad Avanza, rechazó las cifras y respondió con una pregunta irónica sobre qué empresas se habrían creado en ese período comparativo, lanzando una chicana al mencionar nombres como los vinculados a círculos cercanos a figuras políticas y asociativas. El intercambio subrayó la disputa por los datos y el relato sobre la generación de empleo.
El debate incluyó además intervenciones de otros dirigentes y legisladores. El diputado Manuel Quintar cuestionó la versión sobre crecimiento laboral en gobiernos anteriores, calificándola de exagerada y remarcando dificultades económicas estructurales. El sindicalista Omar Maturano también expresó su rechazo a la forma en que se aborda la reforma, señalando que los trabajadores y sus representantes no fueron debidamente convocados a discutir el proyecto.
Por otro lado, el diputado Oscar Zago señaló que la disposición de algunos sectores sindicales al diálogo indica la necesidad de una modificación del régimen laboral, incluso anticipando posibles protestas cuando el proyecto llegue al Congreso.
El cruce refleja la polarización que sigue generando la propuesta de reforma laboral en los distintos ámbitos de la política y el sindicalismo, en un contexto en el que la iniciativa se prepara para ser tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso, con fuertes posturas tanto a favor como en contra del proyecto oficial.
