Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Nicolás Schiavo, el juez que resultó amenazado en las últimas horas por integrantes de una banda narcocriminal de San Martín, habló luego del ataque al Juzgado de Garantías Número 5 y sostuvo que los agresores “no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia”.
Ayer se conoció la noticia de que al menos 20 personas irrumpieron con armas blancas a la mesa de entrada del Juzgado de San Martín, ubicado sobre la calle Pueyrredón y Cerrito, en contra de las detenciones ocurridas días atrás de integrantes de una banda narcocriminal de dicha localidad bonaerense.
Luego del grave escenario, el juez Schiavo regresó al Juzgado y habló con la prensa acerca de la situación vivida, así como también de la crisis en la provincia de Buenos Aires: “El narcotráfico está avanzando, es evidente”.
Schiavo sostuvo que lo ocurrido en las últimas horas “pasa todos los días” y que, aunque sumen más policías o seguridad, “eso no implica que estén desguarnecidos los fiscales, juzgados y jueces”.
Para Schiavo el ataque “no es personal”, si no que está asociado a un “tema institucional de la provincia de Buenos Aires”.
Según se supo , por el brutal hecho ya hay una investigación en curso y no hubo que lamentar heridos.
“Siempre falta cosas, hay carencias, pero no me corresponde quejarme”, manifestó Schiavo.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su "repudio y preocupación" por lo ocurrido.
