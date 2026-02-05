El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Caputo dijo que “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota
Vacaciones para Paula Bernini: se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Polémica por el precio de la ropa: cuánto más caras son Zara, Levi’s y Decathlon en Argentina
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Frenaron el paro y hoy funciona el servicio del Tren Roca a La Plata
Despidos masivos en el Washington Post: ¿qué dijo el director del diario?
El impacto del acuerdo que firmaron Argentina y EE UU sobre minerales críticos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy jueves 5 de febrero 2026
Qué dice el proyecto que buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en Provincia
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
María Becerra sorprendió con un cambio de look: volvió al rapado lateral, los detalles
Nuevo día de estreno para “El Caballero de los Siete Reinos”: cuándo sale el nuevo capítulo
Profanan la tumba de un joven que fue asesinado a balazos en Tolosa
Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río
Los números de la suerte del jueves 5 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata avanza con la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la avenida 66, en el tramo comprendido entre las calles 141 y 157 en Los Hornos. También se extienden trabajos viales en las zonas norte, sur y oeste de La Plata.
Según se informó, en el mencionado tramo de Los Hornos se realizó el fresado de tres centímetros de espesor. Además, se repararon baches en el tramo intervenido y actualmente comenzaron las tareas de recolocación de la nueva carpeta asfáltica.
En paralelo, la gestión del intendente Julio Alak llevó adelante otras mejoras viales en distintos barrios de la ciudad, entre ellas la repavimentación de la calle 42 entre 200 y 203 (Lisandro Olmos), la ejecución de pavimento en la calle 23 entre 510 y 511 (Gonnet) y el recambio de losas en las intersección de 31 y 38 (San Carlos), en 13 y 524 (Tolosa), y en 13 y 32, y 1 y 41 del casco urbano.
De igual modo, continúan los trabajos de bacheo en todas las localidades, a partir de relevamientos realizados por los delegados municipales y la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Comuna.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí