La Ciudad

El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
5 de Febrero de 2026 | 10:45

La Municipalidad de La Plata avanza con la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la avenida 66, en el tramo comprendido entre las calles 141 y 157 en Los Hornos. También se extienden trabajos viales en las zonas norte, sur y oeste de La Plata. 

Según se informó, en el mencionado tramo de Los Hornos se realizó el fresado de tres centímetros de espesor. Además, se repararon baches en el tramo intervenido y actualmente comenzaron las tareas de recolocación de la nueva carpeta asfáltica. 

En paralelo, la gestión del intendente Julio Alak llevó adelante otras mejoras viales en distintos barrios de la ciudad, entre ellas la repavimentación de la calle 42 entre 200 y 203 (Lisandro Olmos), la ejecución de pavimento en la calle 23 entre 510 y 511 (Gonnet) y el recambio de losas en las intersección de 31 y 38 (San Carlos), en 13 y 524 (Tolosa), y en 13 y  32, y 1 y 41 del casco urbano.

De igual modo, continúan los trabajos de bacheo en todas las localidades, a partir de relevamientos realizados por los delegados municipales y la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Comuna.

