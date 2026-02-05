Ghali, Pelusa, Tomy, Kiara, Hipólito y otros: los animales más famosos del ex Zoológico de La Plata

La lluvia se largó con todo en La Plata: ¿a qué hora se irá la tormenta?
La lluvia se largó con todo en La Plata: ¿a qué hora se irá la tormenta?
Conmoción: apareció muerto de 3 balazos un ex agente de tránsito de Ensenada
Tenso cruce por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Vacaciones para Paula Bernini: se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
Caputo dijo que “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Polémica por el precio de la ropa: cuánto más caras son Zara, Levi’s y Decathlon en Argentina
Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota
VIDEO.- Cae una banda delictiva que había cavado un túnel para concretar otro "robo del siglo"
Frenaron el paro y hoy funciona el servicio del Tren Roca a La Plata
Despidos masivos en el Washington Post: ¿qué dijo el director del diario?
El impacto del acuerdo que firmaron Argentina y EE UU sobre minerales críticos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy jueves 5 de febrero 2026
Qué dice el proyecto que buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en Provincia
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
María Becerra sorprendió con un cambio de look: volvió al rapado lateral, los detalles
Nuevo día de estreno para “El Caballero de los Siete Reinos”: cuándo sale el nuevo capítulo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
El Zoológico de La Plata, hoy Bioparque, fue durante décadas un escenario donde miles de familias construyeron recuerdos ligados a animales que marcaron generaciones. En sus senderos convivieron historias de fascinación, ternura y también de tristeza, con ejemplares que se volvieron símbolos de la Ciudad y de una época en la que el vínculo entre humanos y fauna estaba atravesado por el cautiverio.
Entre los nombres que quedaron grabados en la memoria colectiva aparece Ghali, la jirafa que se convirtió en una de las postales más queridas del predio hasta su muerte en 2010. Su figura alta y serena era una de las primeras imágenes que muchos chicos asociaban con el paseo, una presencia silenciosa que parecía observar la Ciudad desde otra altura.
Pelusa, la elefanta que llegó en 1968 y vivió medio siglo en el lugar, fue tal vez el emblema más fuerte del antiguo zoo. Protagonista de paseos escolares, visitas familiares y hasta de producciones cinematográficas, se transformó en un ícono emocional para los platenses. Su larga vida en cautiverio despertó afecto, pero también un debate profundo sobre el bienestar animal y el futuro del predio.
Tomy, el chimpancé que residió en el zoológico desde 1980 hasta su fallecimiento en 2026, fue otro de los personajes inolvidables. Nacido en 1977 y proveniente del Circo Tihany, vivió más de cuatro décadas en La Plata y desarrolló un vínculo especial con sus cuidadores. Su historia quedó marcada incluso por un recordado escape en los años noventa, episodio que lo volvió parte del anecdotario urbano y reforzó su condición de símbolo del Bioparque.
LE PUEDE INTERESAR
La lluvia se largó con todo en La Plata: ¿a qué hora se irá la tormenta?
LE PUEDE INTERESAR
El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
Kendy, otra de las elefantas que habitaron el predio, compartió con Pelusa la atención del público y representó la complejidad de mantener animales de gran porte en un espacio urbano. Su presencia reforzó el carácter emblemático del sector de paquidermos, uno de los más visitados durante décadas.
La tigresa blanca Kiara aportó un componente de asombro y exotismo. Su pelaje inusual y su porte elegante la convirtieron en una de las figuras más fotografiadas por los visitantes, un recordatorio de la diversidad de especies que el zoo exhibía y de la fascinación que despertaban los grandes felinos.
Los hipopótamos Hipólito, Mafalda, Zuber y Felipe integraron una de las familias más recordadas del lugar. Su vida en los recintos acuáticos era una atracción permanente, y con el tiempo se transformaron en parte del paisaje sentimental del parque, especialmente para quienes crecieron viendo su rutina diaria.
También hubo osos polares, dos ejemplares que representaron una de las presencias más llamativas y contrastantes en el clima templado de La Plata. Su existencia en el predio reflejaba la lógica de los zoológicos tradicionales, donde especies de hábitats extremos eran exhibidas lejos de su entorno natural.
La yaguareté Luna simbolizó el costado más sensible del debate sobre el cautiverio. Su figura, asociada a la fauna autóctona y a la conservación, despertó preocupación pública por las condiciones de vida de los grandes felinos en espacios reducidos.
Con el paso del tiempo, el cierre del zoológico y su transformación en Bioparque marcó un cambio de paradigma. Hoy el predio alberga principalmente especies autóctonas, con la intención de priorizar la conservación, la educación ambiental y el bienestar animal, mientras los recuerdos de aquellos habitantes históricos siguen vivos en la memoria de la Ciudad.
Las historias de Ghali, Pelusa, Tomy, Kendy, Kiara, los hipopótamos, los osos polares, Luna y tantos otros forman parte de un legado emocional que atraviesa generaciones. Son nombres que ya no remiten solo a animales, sino a infancias, paseos familiares, debates sociales y a una etapa de La Plata que hoy se recuerda con nostalgia, reflexión y compromiso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí