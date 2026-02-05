Ghali, Pelusa, Tomy, Kiara, Hipólito y otros: los animales más famosos del ex Zoológico de La Plata

El Zoológico de La Plata, hoy Bioparque, fue durante décadas un escenario donde miles de familias construyeron recuerdos ligados a animales que marcaron generaciones. En sus senderos convivieron historias de fascinación, ternura y también de tristeza, con ejemplares que se volvieron símbolos de la Ciudad y de una época en la que el vínculo entre humanos y fauna estaba atravesado por el cautiverio.

Entre los nombres que quedaron grabados en la memoria colectiva aparece Ghali, la jirafa que se convirtió en una de las postales más queridas del predio hasta su muerte en 2010. Su figura alta y serena era una de las primeras imágenes que muchos chicos asociaban con el paseo, una presencia silenciosa que parecía observar la Ciudad desde otra altura.

Pelusa, la elefanta que llegó en 1968 y vivió medio siglo en el lugar, fue tal vez el emblema más fuerte del antiguo zoo. Protagonista de paseos escolares, visitas familiares y hasta de producciones cinematográficas, se transformó en un ícono emocional para los platenses. Su larga vida en cautiverio despertó afecto, pero también un debate profundo sobre el bienestar animal y el futuro del predio.

Tomy, el chimpancé que residió en el zoológico desde 1980 hasta su fallecimiento en 2026, fue otro de los personajes inolvidables. Nacido en 1977 y proveniente del Circo Tihany, vivió más de cuatro décadas en La Plata y desarrolló un vínculo especial con sus cuidadores. Su historia quedó marcada incluso por un recordado escape en los años noventa, episodio que lo volvió parte del anecdotario urbano y reforzó su condición de símbolo del Bioparque.

Kendy, otra de las elefantas que habitaron el predio, compartió con Pelusa la atención del público y representó la complejidad de mantener animales de gran porte en un espacio urbano. Su presencia reforzó el carácter emblemático del sector de paquidermos, uno de los más visitados durante décadas.

La tigresa blanca Kiara aportó un componente de asombro y exotismo. Su pelaje inusual y su porte elegante la convirtieron en una de las figuras más fotografiadas por los visitantes, un recordatorio de la diversidad de especies que el zoo exhibía y de la fascinación que despertaban los grandes felinos.

Los hipopótamos Hipólito, Mafalda, Zuber y Felipe integraron una de las familias más recordadas del lugar. Su vida en los recintos acuáticos era una atracción permanente, y con el tiempo se transformaron en parte del paisaje sentimental del parque, especialmente para quienes crecieron viendo su rutina diaria.

También hubo osos polares, dos ejemplares que representaron una de las presencias más llamativas y contrastantes en el clima templado de La Plata. Su existencia en el predio reflejaba la lógica de los zoológicos tradicionales, donde especies de hábitats extremos eran exhibidas lejos de su entorno natural.

La yaguareté Luna simbolizó el costado más sensible del debate sobre el cautiverio. Su figura, asociada a la fauna autóctona y a la conservación, despertó preocupación pública por las condiciones de vida de los grandes felinos en espacios reducidos.

Con el paso del tiempo, el cierre del zoológico y su transformación en Bioparque marcó un cambio de paradigma. Hoy el predio alberga principalmente especies autóctonas, con la intención de priorizar la conservación, la educación ambiental y el bienestar animal, mientras los recuerdos de aquellos habitantes históricos siguen vivos en la memoria de la Ciudad.

Las historias de Ghali, Pelusa, Tomy, Kendy, Kiara, los hipopótamos, los osos polares, Luna y tantos otros forman parte de un legado emocional que atraviesa generaciones. Son nombres que ya no remiten solo a animales, sino a infancias, paseos familiares, debates sociales y a una etapa de La Plata que hoy se recuerda con nostalgia, reflexión y compromiso.