Policiales

VIDEO.- Cae una banda delictiva que había cavado un túnel para concretar otro "robo del siglo"

Ocurrió en el centro histórico de Montevideo

5 de Febrero de 2026 | 10:58

Once delincuentes fueron detenidos tras ser acusados de varios delitos, entre ellos, el de excavar un túnel para robar un banco en la ciudad uruguaya de Montevideo.

Según un informe del Ministerio del Interior de Uruguay, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) llevó adelante varias actuaciones en distintos puntos del área metropolitana, en medio de la operación denominada Blindaje para determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones.

En el mismo se indicó que el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en conferencia de prensa el trabajo realizado por la Policía Nacional: “Mi especial reconocimiento a todos los funcionarios y a todas las unidades que intervinieron en la operación. Este es un ejemplo de una banda o un grupo de personas que se organizaron para cometer varios tipos de delitos, entre ellos la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes”.

El funcionario uruguayo también señaló que esta operación “tiene un componente muy específico, que es haber evitado el atraco a una institución financiera, lo que hubiera ocasionado un duro golpe a todo el sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”.

Los detalles de la investigación

Durante el desarrollo de la operación participaron distintas unidades en apoyo a la investigación: la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Policía Científica, el Centro de Comando Unificado (CCU), la Dirección General de Operaciones Especiales y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.

Desde el Ministerio se informó que la investigación comenzó el pasado 11 de septiembre de 2025, cuando la Policía fue alertada mediante una llamada anónima sobre la posible existencia de una boca de venta de estupefacientes en la zona de Neptunia.

El avance de la misma permitió identificar a otras personas de nacionalidad uruguaya y extranjera, por lo cual, los investigadores arribaron hasta un local ubicado en Ciudad Vieja, donde se detectó la construcción de un túnel con dirección a una entidad financiera próxima al lugar.

El pasado martes, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, realizó cinco allanamientos en Ciudad Vieja y El Pinar, logrando la detención de diez personas y frustrando un intento de robo a una entidad bancaria.

Durante los procedimientos, la Policía incautó dos vehículos, herramientas de trabajo como palas y picos, ropa utilizada para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: 30.000 pesos uruguayos, 800 dólares estadounidenses y 37.000 reales, entre otros objetos utilizados para la planificación del robo.

Según indicó el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General Julio Sena, en una conferencia de prensa, los detenidos son ocho hombres y tres mujeres, mientras que dijo que siete de ellos son ciudadanos paraguayos y brasileños, mientras que los restantes son uruguayos.

Asimismo, detalló que el local donde se realizaba la excavación del túnel se encontraba alquilado desde julio del año pasado y que existen indicios recabados por el personal de investigaciones que dan cuenta del vínculo entre los involucrados.

