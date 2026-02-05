Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA

La decisión de dejar el expediente en manos del juez de Campana fue apelada. Piden que vuelva al fuero Penal Económico

5 de Febrero de 2026 | 02:38
Edición impresa

Cuando parecía una cuestión saldada, se volvió a abrir la discusión sobre qué juez debe investigar la causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Es que el fiscal general de la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, entendió que el expediente debe regresar al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky.

Sucede que el fiscal apeló el fallo que dispuso que el expediente pase al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hoy a cargo del caso y a quien se atribuye en el mundo político imprimirle al expediente un trato mucho más amable para Toviggino. La apelación debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre González Charvay y Aguinsky hubo un conflicto de competencia. Los dos jueces decían que tenían que investigar el caso. Esa polémica la resolvió hace dos semanas la Cámara Federal de San Martín: dispuso que sea Charvay el magistrado que investigue la cuestión.

Aquella discusión había sido llevada a tribunales por Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la fastuosa propiedad. Pero, en rigor, no tendrían capacidad económica para comprarla. Se sospecha que son presta nombres. El argumento de ellos fue que si la vivienda está en Pilar, debe ser el juzgado de Campana el que investigue por una cuestión de jurisdicción. González Charvay aceptó el planteó y le pidió la causa a Aguisnky.

Pero éste lo rechazó. Dijo que en una causa por lavado de dinero no solo se investiga la propiedad sino también el origen de los fondos. Y agregó, como argumento central, que el conflicto entre los jueces no debió ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín. Para el magistrado, por las pruebas que obtuvo, se trataría de dinero de la AFA. Que tiene su sede en Capital Federal, donde está su juzgado. Por eso debería investigar él, según su tesis.

SUSPICACIAS

Esa diferencia la resolvió el juez de la Cámara Federal Alberto Lugones, que dispuso que el caso sea del juzgado de Campana. La decisión generó suspicacias. Es que se sabe de los vínculos políticos de los jueces de esa zona con el intendente de Pilar, el kirchnerista Federico Achával, de buena relación con la AFA.

LE PUEDE INTERESAR

Emoción en Argentina: el chavismo liberó a Roberto Baldo

LE PUEDE INTERESAR

Acciones desesperadas de los familiares de Gallo y Giuliani

Eso es lo que apeló el fiscal Cearras. Según fuentes judiciales, en su dictamen objetó el argumento de la ubicación de la vivienda. Sostuvo que el territorio no determina la competencia de un caso de lavado de dinero, sino que deben tenerse en cuenta otros elementos.

El punto central de su escrito es que la Cámara Federal de San Martín no debió resolver la disputa de los jueces. Cearras señaló que el Código Procesal Penal de la Nación indica que esa decisión debió ser de la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal superior del juez Aguinsky porque era el juez que tenía el expediente.

En otro tramo de su presentación, Cearras también recordó que durante enero el fiscal que lo reemplazó había pedido ver la causa completa para poder opinar sobre la competencia, lo que no fue aceptado. Y resaltó que los fiscales de primera instancia del fuero Penal Económico y de Campana, Claudio Navas Rial y Sebastián Bringas, habían opinado que la causa debía continuar a cargo del juez Aguinsky.

Lo dicho: la apelación está en la Cámara Federal de San Martín que debe decidir si la acepta y la envía a la Cámara Federal de Casación Penal. Si es rechazada, al fiscal general le queda la instancia de ir directamente a Casación.

LA INVESTIGACIÓN

¿Qué se investiga en la causa? Un posible lavado de dinero en la compra de la mansión en cuestión. Cuando tuvo la causa, Aguinsky entendió que podía haber sido comprada con fondos de la AFA. Recopiló pruebas. Entre ellas, que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación del fútbol con la que se pagaban los Telepase de los 54 vehículos de lujo y colección que fueron secuestrados en la propiedad y que tenía gastos mensuales de 50 millones de pesos. Además esos autos tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares de Toviggino.

Con el cambio de juzgado, el juez González Charvay ordenó nuevas medidas de prueba: dispuso 30 órdenes de presentación con pedidos de información en organismos públicos y empresas privadas y ordenó tres pericias sobre la información que ya estaba en el expediente. Una de ellas medidas fue en el aeropuerto de San Fernando para buscar información sobre los pasajeros que hicieron vuelos en helicóptero a la propiedad, que contaba con helipuerto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos

Emoción en Argentina: el chavismo liberó a Roberto Baldo

Acciones desesperadas de los familiares de Gallo y Giuliani

Argentina pidió a EE UU la extradición de Maduro
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Deportes
El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados
La Copa tendrá más parates en cada partido
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla