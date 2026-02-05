Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |PIDEN LA LIBERACIÓN

Acciones desesperadas de los familiares de Gallo y Giuliani

Familiares de Gallo y Giuliani exigen la liberación de los dos / Web

5 de Febrero de 2026 | 02:36
Familiares de los argentinos Nahuel Agustín Gallo y Germán Darío Giuliani, detenidos en Venezuela, se reunieron con legisladores nacionales para reclamar nuevas gestiones que permitan su liberación. El encuentro fue organizado por la diputada radical Karina Banfi y se realizó en el despacho del senador Maximiliano Abad.

Participaron la esposa del suboficial de Gendarmería Nahuel Gallo, María Alexandra Gómez; la esposa de Giuliani, Virginia Ribero; y su hermana, Vanesa Giuliani. Por parte del Congreso asistieron, además de los organizadores, los senadores Patricia Bullrich y Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), Carolina Losada (UCR), y los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Silvana Giudici (LLA).

Al finalizar la reunión, los familiares calificaron el encuentro como productivo, aunque remarcaron el cansancio acumulado por la falta de avances. “Nos importa que nos escuchen a nivel político. Estamos cansados, pero de pie”, expresó Gómez.

Durante el contacto con la prensa, Vanesa Giuliani solicitó públicamente una audiencia con el presidente Javier Milei. “Nos gustaría que nos atienda Milei. Sabemos que tiene buena relación con el presidente de los Estados Unidos y nos gustaría que nos reciba. Lo necesitamos”, afirmó.

Los familiares señalaron que nunca fueron recibidos por el jefe de Estado y reconocieron que desconocen cómo canalizar formalmente ese pedido. No obstante, confirmaron que el próximo viernes mantendrán un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Virginia Ribero describió la situación como angustiante y pidió mayores acciones diplomáticas: “No sabemos qué hace falta para que Nahuel y Germán regresen”, sostuvo mientras exhibía una fotografía del gendarme, detenido desde hace 14 meses.

Según los asistentes, durante la reunión la senadora Patricia Bullrich recordó casos de argentinos que ya fueron liberados y aseguró que continuará trabajando para lograr el regreso de Gallo y Giuliani. Los familiares agradecieron el respaldo, aunque manifestaron su frustración por la ausencia de resultados concretos.

El lunes, María Alexandra Gómez difundió un mensaje en redes sociales dirigido a las autoridades venezolanas en el que exigió la liberación de su marido. Denunció la inexistencia de información judicial sobre su caso y cuestionó la legalidad del proceso.

“Nahuel Agustín Gallo tiene que volver a casa, es inocente, ustedes lo saben y aún así no lo han liberado. Llevamos días preguntando por su caso en el Ministerio Público y no hay respuestas, en la Fiscalía aún no hay expediente”, escribió.

Germán Giuliani fue detenido en mayo bajo cargos de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo. Durante su cautiverio en la cárcel de Yare II grabó un video dirigido a su familia y a la diplomacia argentina en el que expresó temor por su vida y denunció la falta de garantías legales. “Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, sostuvo.

