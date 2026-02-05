Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas y absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Criminal (TOC) III de La Plata en la causa por la muerte de Lucas Lin, ocurrida en la pileta del Colegio Lincoln. La resolución rechazó los recursos presentados tanto por las defensas como por la acusación, dejando firme el fallo de primera instancia.

La decisión fue adoptada por la Sala I de Casación, integrada por los jueces Víctor Violini y Manuel Bouchoux, quienes ratificaron íntegramente la sentencia tras el juicio oral realizado en la capital bonaerense, a siete años del trágico episodio.

El pronunciamiento confirmó las condenas por homicidio culposo contra el guardavidas Martín Argüelles, la encargada del grupo de colonos Carolina Muro y el responsable de la colonia Osvaldo Ramos. Las penas son de cumplimiento condicional e incluyen inhabilitaciones especiales, por lo que ninguno de los condenados deberá cumplir prisión efectiva.

Al mismo tiempo, el tribunal sostuvo las absoluciones del propietario del colegio, Rubén Monreal; la accionista Roxana Costa; el coordinador Marcos Echaniz; y los inspectores municipales Miriam Salinas y Diego De Luca, tal como había resuelto el TOC III.