Bullrich se subió a la "moda" de Caputo y apostó por la industria extranjera al ser "barata y linda"

6 de Febrero de 2026 | 09:42

Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la discusión pública por sus dichos sobre el precio y el origen de la ropa que utiliza, en medio de la polémica previa generada por comentarios similares del ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante una entrevista en LN+, la senadora mostró el saco que llevaba puesto, reveló la marca y aseguró que se trataba de una compra realizada en el exterior a un precio bajo para los estándares locales.

Bullrich explicó que el traje, de la marca Le Suit, le costó entre 40 y 50 dólares y que lo había pedido a través de Amazon. En tono distendido, lo calificó como “barato y lindo” y sostuvo que no tenía problema en mostrar la etiqueta al aire. La escena se volvió viral y reavivó el debate sobre los precios de la indumentaria en la Argentina, la importación de prendas y la distancia entre el consumo de los funcionarios y la realidad económica de la mayoría de la población .

Los dichos de Bullrich se sumaron a las declaraciones previas de Caputo, quien había afirmado que no suele comprar ropa en el país por considerarlo "un robo".

