Bullrich se subió a la "moda" de Caputo y apostó por la industria extranjera al ser "barata y linda"

Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la discusión pública por sus dichos sobre el precio y el origen de la ropa que utiliza, en medio de la polémica previa generada por comentarios similares del ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante una entrevista en LN+, la senadora mostró el saco que llevaba puesto, reveló la marca y aseguró que se trataba de una compra realizada en el exterior a un precio bajo para los estándares locales.

"Ésta me la compré en Estados Unidos"



Patricia Bullrich dijo que su saco lo pidió por "Amazon porque es barato y lindo" y contó que pagó "entre 40 y 50 dólares el traje".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/pER9Q1nEvA — Corta (@somoscorta) February 6, 2026