Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Agostina Páez se expresó desde las redes sociales

La influencer retenida en Brasil rompió el silencio

Se quejó del trato que recibe de parte de las autoridades del país vecino y denunció que se están vulnerando sus derechos

La influencer retenida en Brasil rompió el silencio

Agostina Paez

6 de Febrero de 2026 | 02:48
Edición impresa

Luego de que la Justicia de Río de Janeiro ordenara la prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada e influencer argentina acusada de haber realizado gestos racistas a un empleado de un bar en Ipanema el 14 de enero pasado, decidió romper el silencio.

Tras el anuncio de la nueva medida, la letrada de 29 años decidió realizar un video que publicó en su cuenta de TikTok, en el que expresó cómo vive estos momentos. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, dijo Páez.

En la publicación, Páez también remarcó su colaboración con la causa. “En estos momentos recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, sostuvo.

El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero, cuando Páez compartía una salida con sus amigas. Tras un conflicto a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono.

La mujer había explicado que su reacción fue inapropiada, pero que se produjo como respuesta a partir de ser agredida por el personal del bar, quienes se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”.

En las últimas horas, el Juzgado Penal N° 37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada por la posible intimidación a los testigos y por riesgo de fuga.

LE PUEDE INTERESAR

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

LE PUEDE INTERESAR

Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad

“La imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial”, indicaron en el fallo.

Asimismo, el documento indica que la acusada podría abandonar el país, lo cual “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada

El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize

Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
+ Leidas

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial

Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Estudiantes se aseguró a Fabricio Iacovich hasta diciembre de 2027

El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones

Epstein, una pesadilla para el premier inglés
Últimas noticias de Policiales

La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad
Información General
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Impulsan cambios claves en la Ley Pierri para facilitar escrituraciones
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Deportes
¿Los arriesgan antes del clásico en el Bosque?
Con urgencia financiera, el León define una salida
Zaniratto: construyó un campaña con números favorables
El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
Guillermo enfrentará por primera vez al Xeneize tras la final de 2018
Espectáculos
Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje
Los Tinelli, en guerra: cande y Juana no se pueden ver
La separación de Arana y Susini: apuntan a una actriz como tercera en discordia
“Más que rivales”: un amor prohibidísimo que puede abrir una puerta al futuro o ser solo una fantasía
Morena celebra su cumple en la cárcel: ¿Quién irá a festejar con ella?
La Ciudad
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Drama por la falta de agua en un sector de La Loma
Balcones: otro punto en el mapa del peligro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla