La influencer retenida en Brasil rompió el silencio

Se quejó del trato que recibe de parte de las autoridades del país vecino y denunció que se están vulnerando sus derechos
Luego de que la Justicia de Río de Janeiro ordenara la prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada e influencer argentina acusada de haber realizado gestos racistas a un empleado de un bar en Ipanema el 14 de enero pasado, decidió romper el silencio.
Tras el anuncio de la nueva medida, la letrada de 29 años decidió realizar un video que publicó en su cuenta de TikTok, en el que expresó cómo vive estos momentos. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, dijo Páez.
En la publicación, Páez también remarcó su colaboración con la causa. “En estos momentos recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, sostuvo.
El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero, cuando Páez compartía una salida con sus amigas. Tras un conflicto a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono.
La mujer había explicado que su reacción fue inapropiada, pero que se produjo como respuesta a partir de ser agredida por el personal del bar, quienes se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”.
En las últimas horas, el Juzgado Penal N° 37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada por la posible intimidación a los testigos y por riesgo de fuga.
“La imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial”, indicaron en el fallo.
Asimismo, el documento indica que la acusada podría abandonar el país, lo cual “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.
