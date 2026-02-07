Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más

Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
7 de Febrero de 2026 | 10:31

Escuchar esta nota

La agenda deportiva de este sábado 7 de febrero

Fútbol

- Liga Profesional (Argentina)

17:00 | Aldosivi vs. Rosario Central (ESPN Premium)

18:00 | Racing vs. Argentinos Juniors (TNT Sports)

20:00 | River vs. Tigre (ESPN Premium)

22:15 | Belgrano vs. Banfield (ESPN Premium)

22:15 | Newell's vs. Defensa y Justicia (TNT Sports)

- Premier League (Inglaterra)

10:00 | Manchester United vs. Tottenham (ESPN / Disney+)

12:00 | Arsenal vs. Sunderland (Disney+)

12:00 | Burnley vs. West Ham (Disney+)

12:00 | Bournemouth vs. Aston Villa (ESPN 2 / Disney+)

12:00 | Fulham vs. Everton (Disney+)

12:00 | Wolverhampton vs. Chelsea (Disney+)

14:30 | Newcastle vs. Brentford (ESPN 2 / Disney+)

- La Liga (España)

10:00 | Rayo Vallecano vs. Real Oviedo (ESPN 2 / Disney+)

12:15 | Barcelona vs. Mallorca (ESPN / Disney+)

14:30 | Sevilla vs. Girona (DSports)

17:00 | Real Sociedad vs. Elche (DSports)

- Serie A (Italia)

14:00 | Genoa vs. Napoli (ESPN 2 / Disney+)

16:45 | Fiorentina vs. Torino (ESPN 4 / Disney+)

- Bundesliga (Alemania)

11:30 | Wolfsburg vs. Borussia Dortmund (ESPN 3 / Disney+)

11:30 | SC Freiburg vs. Werder Bremen (Disney+)

11:30 | Mainz 05 vs. Augsburg (Disney+)

11:30 | St. Pauli vs. Stuttgart (Disney+)

11:30 | Heidenheim vs. Hamburger SV (Disney+)

14:30 | M'gladbach vs. Bayer Leverkusen (Disney+)

- Ligue 1 (Francia)

13:00 | Lens vs. Rennes (Disney+)

15:00 | Brest vs. Lorient (Disney+)

17:05 | Nantes vs. Lyon (Disney+)

Tenis (Copa Davis)

00:30 | Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon (TyC Sports / DSports)

07:00 | Marruecos vs. Colombia (DSports)

09:00 | Rep. Checa vs. Suecia (DSports)

09:00 | Alemania vs. Perú (DSports)

13:00 | Ecuador vs. Australia (DSports)

17:45 | Chile vs. Serbia (DSports)

18:00 | Canadá vs. Brasil (DSports 2)

Rugby

- Seven Series

01:20 | Argentina vs. Fiji (Fox Sports / Disney+)

04:14 | Argentina vs. Sudáfrica (Fox Sports / Disney+)

07:30 | Argentina vs. España (Fox Sports / Disney+)

- Torneo Seis Naciones

11:10 | Italia vs. Escocia (ESPN 4 / Disney+)

13:40 | Inglaterra vs. Gales (ESPN 4 / Disney+)

Básquet

- NBA

17:30 | Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets (ESPN 3 / Disney+)

22:30 | LA Lakers vs. Golden State Warriors (ESPN 2 / Disney+)

- Liga Nacional / BCLA

11:00 | Ferro vs. Atenas (TyC Sports)

19:10 | Obras vs. Nacional (DSports +)

22:10 | Instituto vs. Sesi Franca (DSports +)

Combate y otros

- Boxeo

16:00 | Nick Ball vs. Brandon Figueroa (ESPN 2 / Disney+)

- Hockey (Pro-League)

11:00 | España vs. Inglaterra - Masc. (Disney+)

13:30 | España vs. Alemania - Fem. (Disney+)

17:00 | China vs. Inglaterra - Masc. (Disney+)

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

