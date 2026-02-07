Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más

Ya comenzó la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
La agenda deportiva de este sábado 7 de febrero
- Liga Profesional (Argentina)
17:00 | Aldosivi vs. Rosario Central (ESPN Premium)
18:00 | Racing vs. Argentinos Juniors (TNT Sports)
20:00 | River vs. Tigre (ESPN Premium)
22:15 | Belgrano vs. Banfield (ESPN Premium)
22:15 | Newell's vs. Defensa y Justicia (TNT Sports)
- Premier League (Inglaterra)
10:00 | Manchester United vs. Tottenham (ESPN / Disney+)
12:00 | Arsenal vs. Sunderland (Disney+)
12:00 | Burnley vs. West Ham (Disney+)
12:00 | Bournemouth vs. Aston Villa (ESPN 2 / Disney+)
12:00 | Fulham vs. Everton (Disney+)
12:00 | Wolverhampton vs. Chelsea (Disney+)
14:30 | Newcastle vs. Brentford (ESPN 2 / Disney+)
- La Liga (España)
10:00 | Rayo Vallecano vs. Real Oviedo (ESPN 2 / Disney+)
12:15 | Barcelona vs. Mallorca (ESPN / Disney+)
14:30 | Sevilla vs. Girona (DSports)
17:00 | Real Sociedad vs. Elche (DSports)
- Serie A (Italia)
14:00 | Genoa vs. Napoli (ESPN 2 / Disney+)
16:45 | Fiorentina vs. Torino (ESPN 4 / Disney+)
- Bundesliga (Alemania)
11:30 | Wolfsburg vs. Borussia Dortmund (ESPN 3 / Disney+)
11:30 | SC Freiburg vs. Werder Bremen (Disney+)
11:30 | Mainz 05 vs. Augsburg (Disney+)
11:30 | St. Pauli vs. Stuttgart (Disney+)
11:30 | Heidenheim vs. Hamburger SV (Disney+)
14:30 | M'gladbach vs. Bayer Leverkusen (Disney+)
- Ligue 1 (Francia)
13:00 | Lens vs. Rennes (Disney+)
15:00 | Brest vs. Lorient (Disney+)
17:05 | Nantes vs. Lyon (Disney+)
00:30 | Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon (TyC Sports / DSports)
07:00 | Marruecos vs. Colombia (DSports)
09:00 | Rep. Checa vs. Suecia (DSports)
09:00 | Alemania vs. Perú (DSports)
13:00 | Ecuador vs. Australia (DSports)
17:45 | Chile vs. Serbia (DSports)
18:00 | Canadá vs. Brasil (DSports 2)
- Seven Series
01:20 | Argentina vs. Fiji (Fox Sports / Disney+)
04:14 | Argentina vs. Sudáfrica (Fox Sports / Disney+)
07:30 | Argentina vs. España (Fox Sports / Disney+)
- Torneo Seis Naciones
11:10 | Italia vs. Escocia (ESPN 4 / Disney+)
13:40 | Inglaterra vs. Gales (ESPN 4 / Disney+)
- NBA
17:30 | Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets (ESPN 3 / Disney+)
22:30 | LA Lakers vs. Golden State Warriors (ESPN 2 / Disney+)
- Liga Nacional / BCLA
11:00 | Ferro vs. Atenas (TyC Sports)
19:10 | Obras vs. Nacional (DSports +)
22:10 | Instituto vs. Sesi Franca (DSports +)
- Boxeo
16:00 | Nick Ball vs. Brandon Figueroa (ESPN 2 / Disney+)
- Hockey (Pro-League)
11:00 | España vs. Inglaterra - Masc. (Disney+)
13:30 | España vs. Alemania - Fem. (Disney+)
17:00 | China vs. Inglaterra - Masc. (Disney+)
