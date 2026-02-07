La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Domingo Cavallo lanzó una fuerte advertencia al Gobierno al cuestionar lo que definió como una actitud de “intolerancia” frente a críticas internas. El exministro de Economía sostuvo que desoír planteos técnicos provenientes de sectores con vocación de apoyo no representa una fortaleza política, sino una debilidad que puede perjudicar a la propia gestión.

“La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, escribió Cavallo en una publicación de su blog personal, donde fijó posición tras la polémica generada por la postergación del nuevo índice de inflación del INDEC.

La defensa de Cottani

El economista intervino luego del cruce público entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su exviceministro Joaquín Cottani, quien había revelado que la nueva fórmula del IPC estaba lista desde junio de 2024. Cavallo respaldó explícitamente a su excolaborador y aseguró que sus declaraciones fueron realizadas con “buena fe y espíritu de crítica constructiva”.

A su entender, la reacción del oficialismo frente a ese tipo de advertencias expone una tendencia a cerrar filas ante cuestionamientos técnicos. Según planteó, ignorar esas señales puede afectar el clima de estabilidad financiera y generar costos innecesarios para el Gobierno.

Crítica política y moral

En su texto, Cavallo reflexionó además sobre el sentido político de la intolerancia. Señaló que algunos estrategas podrían interpretarla como una herramienta de poder en términos “maquiavélicos”, pero concluyó que no se trata de una virtud ni política ni moral.

El exministro remarcó que la fortaleza de una administración no radica en silenciar críticas, sino en incorporarlas cuando provienen de sectores que buscan contribuir. En ese marco, advirtió que convertir los cuestionamientos internos en enfrentamientos públicos puede erosionar la credibilidad del equipo económico y debilitar la gestión.