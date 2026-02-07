La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Domingo Cavallo lanzó una fuerte advertencia al Gobierno al cuestionar lo que definió como una actitud de “intolerancia” frente a críticas internas. El exministro de Economía sostuvo que desoír planteos técnicos provenientes de sectores con vocación de apoyo no representa una fortaleza política, sino una debilidad que puede perjudicar a la propia gestión.
“La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, escribió Cavallo en una publicación de su blog personal, donde fijó posición tras la polémica generada por la postergación del nuevo índice de inflación del INDEC.
El economista intervino luego del cruce público entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su exviceministro Joaquín Cottani, quien había revelado que la nueva fórmula del IPC estaba lista desde junio de 2024. Cavallo respaldó explícitamente a su excolaborador y aseguró que sus declaraciones fueron realizadas con “buena fe y espíritu de crítica constructiva”.
A su entender, la reacción del oficialismo frente a ese tipo de advertencias expone una tendencia a cerrar filas ante cuestionamientos técnicos. Según planteó, ignorar esas señales puede afectar el clima de estabilidad financiera y generar costos innecesarios para el Gobierno.
En su texto, Cavallo reflexionó además sobre el sentido político de la intolerancia. Señaló que algunos estrategas podrían interpretarla como una herramienta de poder en términos “maquiavélicos”, pero concluyó que no se trata de una virtud ni política ni moral.
El exministro remarcó que la fortaleza de una administración no radica en silenciar críticas, sino en incorporarlas cuando provienen de sectores que buscan contribuir. En ese marco, advirtió que convertir los cuestionamientos internos en enfrentamientos públicos puede erosionar la credibilidad del equipo económico y debilitar la gestión.
LE PUEDE INTERESAR
La polémica foto que subió una concejal de Milei
LE PUEDE INTERESAR
Los compromisos internos que deberá cumplir la Argentina
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí