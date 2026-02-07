Los “Obama monos”: Trump se fue otra vez al pasto

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
El presidente difundió un clip que muestra a Barack y Michelle como simios en medio de teorías conspirativas electorales. Y recibió una catarata de críticas y rechazos
Donald Trump volvió a provocar una crisis política y cultural tras compartir en redes sociales un video que representa a Barack y Michelle Obama como primates en la jungla. La escena aparece fugazmente, pero el mensaje es explosivo: remite a una tradición racista que durante siglos deshumanizó a las personas negras asociándolas con simios.
La publicación, difundida en Truth Social, forma parte de un clip que insiste en teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020. Sin embargo, el fragmento que generó indignación no tiene que ver con el fraude electoral sino con la carga simbólica de la imagen: el único presidente afroestadounidense de la historia convertido en caricatura animal.
Para muchos analistas, no se trata de humor ni de sátira inocente, sino de un guiño deliberado a sectores que consumen contenido político basado en la humillación racial.
Las reacciones fueron inmediatas. Dirigentes demócratas, activistas de derechos civiles y hasta figuras republicanas calificaron la publicación como abiertamente racista.
El senador republicano Tim Scott, uno de los pocos líderes negros dentro del partido de Trump, fue tajante: pidió que el video fuera eliminado y lo describió como “lo más racista” que ha visto salir de la Casa Blanca. La NAACP lo definió como “repugnante” y “despreciable”.
Desde el entorno de Trump, en cambio, intentaron relativizar el hecho. La Casa Blanca habló de “indignación falsa” y lo presentó como un simple meme de internet. Pero la explicación no frenó la polémica: para sus críticos, minimizar el gesto es parte del problema.
Comparar a personas negras con monos no es una broma aislada ni una exageración moderna: es uno de los pilares visuales del racismo histórico occidental. Desde el siglo XVIII, teorías pseudocientíficas utilizaron esa asociación para justificar la esclavitud y la segregación. El recurso buscaba negar humanidad, inteligencia y dignidad.
Barack Obama ya había sido blanco de representaciones similares durante su presidencia, en camisetas, caricaturas y propaganda extremista. La diferencia ahora es que la imagen no proviene de un grupo marginal: fue amplificada por el propio presidente de Estados Unidos.
Ese salto institucional es lo que convierte el episodio en algo más grave que un simple escándalo digital.
El video no aparece en el vacío. Trump arrastra un historial de declaraciones y gestos que sus críticos consideran racialmente cargados: desde impulsar la conspiración del “birther” contra Obama hasta describir a inmigrantes como una amenaza biológica para el país.
En su segundo mandato, además, intensificó el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial para ridiculizar adversarios políticos. El objetivo parece claro: dominar la conversación pública mediante el shock.
El problema, señalan especialistas en comunicación política, es que la provocación constante erosiona límites culturales que antes parecían infranqueables.
El episodio revela cómo la política digital se convirtió en un terreno donde la humillación visual funciona como arma. El meme ya no es solo humor: es propaganda emocional diseñada para reforzar identidades y enemistades.
La representación de los Obama como simios no busca debatir ideas. Busca degradar. Y al hacerlo desde la cuenta de un presidente, transforma el racismo en espectáculo de masas.
La pregunta que deja abierta el escándalo no es solo qué quiso decir Trump, sino qué dice una sociedad que convierte la deshumanización en contenido viral.
