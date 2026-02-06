Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo



A pocas horas de que venza el plazo para la presentación de listas en el PJ bonaerense, la negociación que apunta a encontrar un acuerdo que evite la interna volvió a tensionarse.

Los negociadores de Axel Kicillof y Máximo Kirchner seguían hasta esta noche sin poder encontrarle respuesta a los planteos que llegaban desde uno y otro campamento. Si bien se trabajaba sobre la base de que el Gobernador aceptará ejercer la presidencia del peronismo provincial, esa coincidencia no terminaba de despejar las disputas abiertas por el resto de los cargos, que incluian vetos y rechazos a nombres que surgían en las negociaciones.

Kicillof planteó una serie de condiciones para aceptar el cargo. Quiere una mayoría afín que no ponga palos en la rueda a su gestión y que esté alineada con su proyección nacional. Por eso, rechaza un reparto equitativo (50 y 50 por ciento) como pretende La Cámpora.

Para los negociadores del kicillofismo, en el menú de pretensiones aparece la vicepresidencia del Consejo partidario. Para ese espacio promueven a Verónica Magario, la candidata original del Movimiento Derecho al Futuro hasta que apareció como prenda de unidad el nombre del propio Kicillof.

De acuerdo a los trascendidos más firmes, el kirchnerismo estaría vetando a la dirigente de La Matanza. Promovería en su lugar a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

El MDF no quiere ceder. “Son apasionados por vetar”, se quejan cerca de Kicillof.

La tensión sigue su curso por otros cargos. Uno de ellos es la titularidad del Congreso partidario, un organismo con funciones estratégicas como, por ejemplo, la definición de la política de alianzas electorales. Hoy es presidido por Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza aliado a Kicillof. La Cámpora reclama ese espacio.

El sector liderado por Máximo Kirchner estaría empujando a otro de sus aliados: el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En pleno tiempo de descuento para las definiciones, la tensión va en aumento. Acaso como para tensar aún más la cuerda en la última etapa de negociación, el kicillofismo volvió a dejar abierta la puerta para presentar su propia lista si el cierre no se ajusta a sus pretensiones. “Hay ciertos parámetros que nuestro espacio definió como necesarios para no ir a elecciones. Si no pueden cumplirse esos puntos, presentamos nuestra lista y chau”, decían.

Si bien no pareciera haber espacio para que la confrontación se materialice, es un escenario que asoma, acaso, como elemento de presión para ambos campamentos.

Existe una curiosidad sobre esta interna peronista: ninguno de los dos sectores en pugna quiere que las elecciones llamadas para el 15 de marzo se concreten.

El kirchnerismo dio una señal en ese sentido cuando, luego de algunas alternativas de acuerdo que no prosperaron, planteó que fuera el propio Kicillof quien encabezara la lista única.

Por el lado del sector de Kicillof tampoco quieren una declaración de guerra. En primera instancia, porque miran con desconfianza el padrón que se usaría para la elección. Pero además, porque observan que, en medio de debates nacionales profundos como la reforma laboral, se leería como extemporánea la pelea doméstica del peronismo.

Sin embargo, el escenario de acuerdo no termina por alumbrar.

De todas formas, si hay acuerdo -la salida más previsible- nada hace pensar que la disputa entre Kicillof y el kirchnerismo quede saldada. Existe una relación de convivencia forzada y virtual ruptura a la que le quedan varios capítulos por escribir.

Existen más allá de la tensión por la conducción del partido, otros asuntos sin resolver, acaso, de mayor envergadura institucional. Uno de ellos se cocina en el Senado bonaerense donde aparecen los mismos actores. Por un lado, la vicegobernadora Magario. Por el otro, La Cámpora y sus aliados K que buscan avanzar sobre posiciones de poder en la Cámara alta.

El kirchnerismo quiere imponer como vicepresidente al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. También, quedarse con la presidencia del bloque oficialista y dejarla en manos de Sergio Berni. Magario resiste.

El resto de la avanzada tiene que ver con la secretaría Administrativa (el área que maneja los recursos de la Cámara alta) y la intención K de establecer una suerte de control compartido de los gastos.

Magario convocó a sesión para el 26 en busca de destrabar ese conflicto. Mañana, mientras tanto, se terminará de dilucidar si el PJ llegó a un acuerdo mínimo para evitar la interna.