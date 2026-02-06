Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

6 de Febrero de 2026 | 20:12

Escuchar esta nota


A pocas horas de que venza el plazo para la presentación de listas en el PJ bonaerense, la negociación que apunta a encontrar un acuerdo que evite la interna volvió a tensionarse.

Los negociadores de Axel Kicillof y Máximo Kirchner seguían hasta esta noche sin poder encontrarle respuesta a los planteos que llegaban desde uno y otro campamento. Si bien se trabajaba sobre la base de que el Gobernador aceptará ejercer la presidencia del peronismo provincial, esa coincidencia no terminaba de despejar las disputas abiertas por el resto de los cargos, que incluian vetos y rechazos a nombres que surgían en las negociaciones.

Kicillof planteó una serie de condiciones para aceptar el cargo. Quiere una mayoría afín que no ponga palos en la rueda a su gestión y que esté alineada con su proyección nacional. Por eso, rechaza un reparto equitativo (50 y 50 por ciento) como pretende La Cámpora.

Para los negociadores del kicillofismo, en el menú de pretensiones aparece la vicepresidencia del Consejo partidario. Para ese espacio promueven a Verónica Magario, la candidata original del Movimiento Derecho al Futuro hasta que apareció como prenda de unidad el nombre del propio Kicillof.

De acuerdo a los trascendidos más firmes, el kirchnerismo estaría vetando a la dirigente de La Matanza. Promovería en su lugar a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.
El MDF no quiere ceder. “Son apasionados por vetar”, se quejan cerca de Kicillof. 

La tensión sigue su curso por otros cargos. Uno de ellos es la titularidad del Congreso partidario, un organismo con funciones estratégicas como, por ejemplo, la definición de la política de alianzas electorales. Hoy es presidido por Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza aliado a Kicillof. La Cámpora reclama ese espacio.

LE PUEDE INTERESAR

Desarrollo regional: reunión entre Alak y Hourcade

LE PUEDE INTERESAR

Sin consenso para realizar un paro general, la CGT confirmó la movilización al Congreso

El sector liderado por Máximo Kirchner estaría empujando a otro de sus aliados: el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En pleno tiempo de descuento para las definiciones, la tensión va en aumento. Acaso como para tensar aún más la cuerda en la última etapa de negociación, el kicillofismo volvió a dejar abierta la puerta para presentar su propia lista si el cierre no se ajusta a sus pretensiones. “Hay ciertos parámetros que nuestro espacio definió como necesarios para no ir a elecciones. Si no pueden cumplirse esos puntos, presentamos nuestra lista y chau”, decían.

Si bien no pareciera haber espacio para que la confrontación se materialice, es un escenario que asoma, acaso, como elemento de presión para ambos campamentos.

Existe una curiosidad sobre esta interna peronista: ninguno de los dos sectores en pugna quiere que las elecciones llamadas para el 15 de marzo se concreten.

El kirchnerismo dio una señal en ese sentido cuando, luego de algunas alternativas de acuerdo que no prosperaron, planteó que fuera el propio Kicillof quien encabezara la lista única.

Por el lado del sector de Kicillof tampoco quieren una declaración de guerra. En primera instancia, porque miran con desconfianza el padrón que se usaría para la elección. Pero además, porque observan que, en medio de debates nacionales profundos como la reforma laboral, se leería como extemporánea la pelea doméstica del peronismo.

Sin embargo, el escenario de acuerdo no termina por alumbrar. 

De todas formas, si hay acuerdo -la salida más previsible- nada hace pensar que la disputa entre Kicillof y el kirchnerismo quede saldada. Existe una relación de convivencia forzada y virtual ruptura a la que le quedan varios capítulos por escribir.

Existen más allá de la tensión por la conducción del partido, otros asuntos sin resolver, acaso, de mayor envergadura institucional. Uno de ellos se cocina en el Senado bonaerense donde aparecen los mismos actores. Por un lado, la vicegobernadora Magario. Por el otro, La Cámpora y sus aliados K que buscan avanzar sobre posiciones de poder en la Cámara alta.

El kirchnerismo quiere imponer como vicepresidente al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. También, quedarse con la presidencia del bloque oficialista y dejarla en manos de Sergio Berni. Magario resiste.

El resto de la avanzada tiene que ver con la secretaría Administrativa (el área que maneja los recursos de la Cámara alta) y la intención K de establecer una suerte de control compartido de los gastos.

Magario convocó a sesión para el 26 en busca de destrabar ese conflicto. Mañana, mientras tanto, se terminará de dilucidar si el PJ llegó a un acuerdo mínimo para evitar la interna.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
+ Leidas

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

Con urgencia financiera, el León define una salida

En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Argentina se queda sin Coca Cola?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Últimas noticias de Política y Economía

Desarrollo regional: reunión entre Alak y Hourcade

Sin consenso para realizar un paro general, la CGT confirmó la movilización al Congreso

“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero
Deportes
El arbitraje platense de luto por el fallecimiento de Nadir Serna
Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Gimnasia y el futuro sobre la remodelación del estadio
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?
Policiales
Trasladaron en helicóptero a La Plata a una nena tras un grave accidente en la Ruta 41
"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata
Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas
El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Espectáculos
Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo
Sofía “La Reini” Gonet celebró la “Medalla Dorada en MasterChef" con un look al tono, las redes en llamas 
Información General
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla