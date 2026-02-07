Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja

Cada vez resulta más difícil vivir del trabajo de aplicaciones de transporte y delivery. Aunque siguen siendo una fuente de sustento para miles de personas que recorren la Ciudad en auto, moto o bicicleta, las jornadas extensas, los ingresos variables y las tarifas actuales hacen que la actividad ya no sea tan redituable. Para alcanzar un sueldo neto promedio, que ronda los $1.800.000, según el testimonio de conductores y repartidores, deben trabajar hasta 14 horas.

Esta situación quedó al descubierto en el marco del apagón masivo de aplicaciones de transporte que se realizó durante 24 horas en distintos puntos del país, con fuerte impacto en la Ciudad, para visibilizar el malestar del sector ante la baja de tarifas y la caída de los ingresos. El panorama es similar dentro de las aplicaciones de reparto.

La protesta, que consistió en una desconexión total de las plataformas durante toda la jornada de ayer, se realizó en reclamo a las empresas por la reducción de la tarifa base -entre un 15 y un 20 por ciento-, así como del valor mínimo y del monto por kilómetro recorrido que reciben los conductores, mientras que los precios para los usuarios se mantuvieron sin cambios.

“Estamos hablando de tarifas que estaban en 2.700 pesos y ahora están entre 2.100 y 2.300. Nosotros sabemos que en enero y febrero la actividad baja, y eso obviamente genera menores ingresos, pero el problema es que, además de eso, baja el precio”, explicó Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina, al afirmar que “con estas tarifas, para nosotros la actividad hoy no es redituable”.

El servicio en números

A finales de 2025, el sueldo promedio neto en Argentina se sitúa en torno a los $1.800.000 pesos mensuales.

Según el dirigente del sector, el año pasado, trabajando entre ocho y diez horas diarias, seis días a la semana, los conductores podían alcanzar una facturación mensual promedio cercana a los $3.000.000. Ese monto, incluso, podía lograrse en dos o tres semanas de trabajo, gracias a valores por hora y por kilómetro más altos. De esa facturación se descontaban los costos operativos, que rondaban entre el 35 y el 40 por ciento -alrededor de $1.200.000- por lo que la recaudación neta se ubicaba en torno a los $1.800.000, un cifra similar al salario promedio.

Los costos incluyen combustible, mantenimiento de la unidad, depreciación del vehículo y también el dinero que se necesita para renovar la unidad llegado un determinado momento. A eso se suman los gastos operativos del negocio: seguro, Verificación Técnica Vehicular (VTV), monotributo, entre otros.

En este contexto, León aclaró que “los números de facturación que nosotros recibimos ya están libres de las comisiones que se quedan las aplicaciones, que rondan entre un 30 y un 40 por ciento”. Luego, analizó que “si al pasajero le cobran 10.000 pesos por un viaje, a nosotros nos pagan alrededor de 6.000 por ese mismo recorrido, que hoy se abona a valores de 300, 400 o 500 pesos por kilómetro, cifras que no alcanzan a cubrir los costos operativos”.

En tanto, con la reducción de las tarifas, el escenario es diferente. Para facturar entre $1.500.000 y $2.000.000 mensuales, los conductores deben trabajar entre 12 y 14 horas diarias, recorriendo muchos más kilómetros, según explicó el referente del sector, advirtiendo que esta situación vuelve a la actividad cada vez menos conveniente.

Los choferes de apps de transporte denuncian una baja de tarifas de entre el 15% y el 20%

También hizo hincapié en la caída del valor de la hora de trabajo. “Hoy, para alcanzar una cifra similar a la del año pasado, es necesario realizar más horas diarias. Antes se registraban promedios de entre 15 y 20 mil pesos por hora, mientras que actualmente los ingresos rondan entre los 8 y los 10 mil pesos por hora”, indicó. A su vez, no dejó de remarcar que todo el capital y riesgo de la actividad recaen sobre los trabajadores.

A modo de comparación, la situación de los choferes de remís y taxi también es compleja. En el remís, se queda con el 35 por ciento de la recaudación y, con jornadas de diez horas, obtiene ingresos cercanos al millón de pesos mensuales, mientras que el dueño del vehículo percibe cerca del 60 por ciento de una recaudación de entre 2 y 3 millones. En el taxi, el chofer recibe el 30 por ciento y, si alquila el auto, debe trabajar unas 12 horas diarias para ganar alrededor de 20.000 pesos.