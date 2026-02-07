Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La medida de fuerza fue convocada por el frente de unidad gremial

Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral

Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
7 de Febrero de 2026 | 01:37
Edición impresa

Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron a un paro para el próximo miércoles en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

La medida incluirá movilizaciones y tendrá alcance en los distintos niveles del sistema educativo bonaerense. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector, confirmó que la Provincia será parte de la jornada de lucha, en rechazo a los cambios planteados en materia laboral y previsional y en defensa del financiamiento educativo.

Desde los sindicatos señalaron que el paro responde también a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y a la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a la educación.

En la provincia de Buenos Aires, la medida se da en un contexto de preocupación por el impacto que las políticas nacionales pueden tener sobre los salarios docentes, las condiciones de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público, según indicaron desde los sindicatos.

Los gremios vienen advirtiendo que el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo profundiza las desigualdades entre las jurisdicciones.

La jornada del 11 de febrero coincidirá con otras medidas de fuerza impulsadas por sindicatos estatales y organizaciones gremiales que también se movilizarán contra la reforma laboral.

LE PUEDE INTERESAR

El récord histórico del Dow Jones y mucho “verde esperanza”

LE PUEDE INTERESAR

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

En ese marco, se prevé una alta adhesión en el ámbito educativo bonaerense y posibles concentraciones en distintos puntos de la Provincia.

Respecto del paro cabe aclarar que si bien las clases no comenzaron, los docentes ya están asistiendo a las escuelas.

La protesta se convocó en medio de las negociaciones paritarias entre los sindicatos y el Gobierno bonaerense. La administración de Axel Kicillof ofreció un aumento del 2% que fue rechazado por los gremios que piden una suba que permita recuperar el poder adquisitivo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Últimas noticias de Política y Economía

Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo

Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU

El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento

Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Espectáculos
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Laila Roth habló de su salida de “Otro día perdido”
Policiales
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Información General
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
Deportes
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas
River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa
“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla