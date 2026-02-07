Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral

Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron a un paro para el próximo miércoles en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

La medida incluirá movilizaciones y tendrá alcance en los distintos niveles del sistema educativo bonaerense. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector, confirmó que la Provincia será parte de la jornada de lucha, en rechazo a los cambios planteados en materia laboral y previsional y en defensa del financiamiento educativo.

Desde los sindicatos señalaron que el paro responde también a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y a la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a la educación.

En la provincia de Buenos Aires, la medida se da en un contexto de preocupación por el impacto que las políticas nacionales pueden tener sobre los salarios docentes, las condiciones de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público, según indicaron desde los sindicatos.

Los gremios vienen advirtiendo que el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo profundiza las desigualdades entre las jurisdicciones.

La jornada del 11 de febrero coincidirá con otras medidas de fuerza impulsadas por sindicatos estatales y organizaciones gremiales que también se movilizarán contra la reforma laboral.

En ese marco, se prevé una alta adhesión en el ámbito educativo bonaerense y posibles concentraciones en distintos puntos de la Provincia.

Respecto del paro cabe aclarar que si bien las clases no comenzaron, los docentes ya están asistiendo a las escuelas.

La protesta se convocó en medio de las negociaciones paritarias entre los sindicatos y el Gobierno bonaerense. La administración de Axel Kicillof ofreció un aumento del 2% que fue rechazado por los gremios que piden una suba que permita recuperar el poder adquisitivo.