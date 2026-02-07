Liberaron a la argentina detenida por injuria racial

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La abogada santiagueña Agostina Páez, detenida en Brasil en el marco de una causa por presuntos actos de racismo, fue excarcelada
La situación judicial de la argentina Agostina Páez tuvo ayer una jornada vertiginosa en Río de Janeiro, donde pasó de quedar detenida por una acusación de injuria racial a recuperar la libertad horas más tarde, tras una decisión de la Justicia brasileña que revocó su prisión preventiva.
La secuencia comenzó temprano, cuando la joven de 29 años fue trasladada a una comisaría luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su detención pese a que ya cumplía medidas cautelares: tenía tobillera electrónica, el pasaporte retenido y prohibición de salir del país desde mediados de enero. La noticia cayó como un golpe inesperado para su defensa, que reaccionó con presentaciones urgentes para frenar la medida.
Durante el mediodía, Páez permaneció alojada en sede policial mientras su equipo legal insistía en que no existían riesgos procesales que justificaran el encierro. La acusación sostenía lo contrario y argumentaba que las restricciones previas no eran suficientes para garantizar el avance de la causa, vinculada a presuntos gestos y expresiones racistas hacia empleados de un restaurante.
En paralelo, la Justicia le había rechazado más temprano un pedido para regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país, lo que aumentó la incertidumbre en su entorno. La familia manifestó preocupación por su estado emocional y por el clima hostil que, según denunciaron, enfrenta desde que estalló el caso.
Finalmente, cerca de las 16.30 (hora argentina), el tribunal resolvió revocar la prisión preventiva y ordenó su liberación. Para el cierre de la tarde sólo restaban trámites administrativos para que pudiera salir de la dependencia policial. Aún se aguardaba una definición sobre si seguirán vigentes la tobillera electrónica y la prohibición de abandonar Brasil.
El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, quien deberá determinar los próximos pasos del proceso. ientras tanto, la causa continúa abierta y la joven seguirá sometida a investigación en el país vecino.
LE PUEDE INTERESAR
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
LE PUEDE INTERESAR
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí