Liberaron a la argentina detenida por injuria racial

La situación judicial de la argentina Agostina Páez tuvo ayer una jornada vertiginosa en Río de Janeiro, donde pasó de quedar detenida por una acusación de injuria racial a recuperar la libertad horas más tarde, tras una decisión de la Justicia brasileña que revocó su prisión preventiva.

La secuencia comenzó temprano, cuando la joven de 29 años fue trasladada a una comisaría luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su detención pese a que ya cumplía medidas cautelares: tenía tobillera electrónica, el pasaporte retenido y prohibición de salir del país desde mediados de enero. La noticia cayó como un golpe inesperado para su defensa, que reaccionó con presentaciones urgentes para frenar la medida.

Durante el mediodía, Páez permaneció alojada en sede policial mientras su equipo legal insistía en que no existían riesgos procesales que justificaran el encierro. La acusación sostenía lo contrario y argumentaba que las restricciones previas no eran suficientes para garantizar el avance de la causa, vinculada a presuntos gestos y expresiones racistas hacia empleados de un restaurante.

En paralelo, la Justicia le había rechazado más temprano un pedido para regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país, lo que aumentó la incertidumbre en su entorno. La familia manifestó preocupación por su estado emocional y por el clima hostil que, según denunciaron, enfrenta desde que estalló el caso.

Finalmente, cerca de las 16.30 (hora argentina), el tribunal resolvió revocar la prisión preventiva y ordenó su liberación. Para el cierre de la tarde sólo restaban trámites administrativos para que pudiera salir de la dependencia policial. Aún se aguardaba una definición sobre si seguirán vigentes la tobillera electrónica y la prohibición de abandonar Brasil.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, quien deberá determinar los próximos pasos del proceso. ientras tanto, la causa continúa abierta y la joven seguirá sometida a investigación en el país vecino.