La Ciudad |Talleres, clases de cocina y espectáculos

En Gorina, se festeja por el tomate platense

7 de Febrero de 2026 | 02:24
Edición impresa

La 21º Fiesta del Tomate Platense se desarrollará hoy, de 10 a 18, en la Estación Experimental de Gorina, situada en 501 y 148, con una agenda que combinará producción local, talleres, gastronomía y música.

Desde el inicio de la jornada, el predio contará con feria de productos regionales, muestra de variedades de tomate platense y puestos de venta de alimentos frescos y elaborados, además de food trucks, radio abierta y espacios de intercambio con productores y organismos vinculados al sector hortícola.

Las actividades comenzarán a las 10.30 con el Encuentro de la Red de Facilitadores en Agroecología. A las 12 se pondrá en marcha una clase de cocina en vivo centrada en alimentación sana, a cargo de un grupo de productoras, en paralelo con un taller de huerta agroecológica entre las 12 y las 12.30. A las 12.30 habrá una recorrida guiada por la Estación Experimental. Entre las 13 y las 13.45 habrá juegos y propuestas participativas, mientras que de 13 a 13.30 se desarrollará un taller de compost. En tanto, de 14 a 15 se dará otra clase de cocina en vivo (conservas y procesamiento de alimentos, junto con otro taller de huerta agroecológica entre las 14 y las 14.30. También a las 15 se dará un taller de armado de plantines con macetas recicladas y siembra de semillas. A las 16 se pondrá en marcha la agenda de espectáculos musicales.

 

