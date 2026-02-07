En Gorina, se festeja por el tomate platense

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La 21º Fiesta del Tomate Platense se desarrollará hoy, de 10 a 18, en la Estación Experimental de Gorina, situada en 501 y 148, con una agenda que combinará producción local, talleres, gastronomía y música.
Desde el inicio de la jornada, el predio contará con feria de productos regionales, muestra de variedades de tomate platense y puestos de venta de alimentos frescos y elaborados, además de food trucks, radio abierta y espacios de intercambio con productores y organismos vinculados al sector hortícola.
Las actividades comenzarán a las 10.30 con el Encuentro de la Red de Facilitadores en Agroecología. A las 12 se pondrá en marcha una clase de cocina en vivo centrada en alimentación sana, a cargo de un grupo de productoras, en paralelo con un taller de huerta agroecológica entre las 12 y las 12.30. A las 12.30 habrá una recorrida guiada por la Estación Experimental. Entre las 13 y las 13.45 habrá juegos y propuestas participativas, mientras que de 13 a 13.30 se desarrollará un taller de compost. En tanto, de 14 a 15 se dará otra clase de cocina en vivo (conservas y procesamiento de alimentos, junto con otro taller de huerta agroecológica entre las 14 y las 14.30. También a las 15 se dará un taller de armado de plantines con macetas recicladas y siembra de semillas. A las 16 se pondrá en marcha la agenda de espectáculos musicales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí