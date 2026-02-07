River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo

El invicto River buscará recuperar el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura cuando reciba esta noche desde las 20 al escolta Tigre por la cuarta fecha.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Rosario Central, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha. En un partido chato y friccionado, el equipo de Núñez no pudo hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdió la oportunidad de ser líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para este encuentro el entrenador realizará una modificación obligada ya que el delantero Sebastián Driussi sufrió un desgarro y será reemplazado por Maximiliano Salas.

Además, como ya cumplió con la fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Gimnasia en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.

Mientras que Racing buscará salir del fondo de la tabla de la Zona B del Torneo Apertura y sumar su primer triunfo cuando reciba desde las 18 a Argentinos Juniors. El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 18 del sábado, tendrá el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino y la transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Gustavo Costas viene de perder 3-1 ante Tigre, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En otra pobre presentación de la Academia, consumó su tercera derrota al hilo en este certamen y está último sin puntos.

Para este encuentro ante el Bicho y, teniendo en cuenta la preocupación que generaron los resultados y el rendimiento en estas tres fechas, el entrenador no dio a conocer si jugará con un 4-3-1-2 o un 3-4-3.

Completan la jornada de hoy el partido en Mar del PLata entre aldosivi y Rosario Central desde las 17 mientras que Newell’s-Defensa y Justicia y Belgrano-Banfield cerrarán la jornada en el horario de las 22:15.