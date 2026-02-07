Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Indagatoria en puerta y avance de la querella

Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado

La causa por la muerte de Alvarito avanza hacia una instancia decisiva

7 de Febrero de 2026 | 02:54
La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito sumará en los próximos días un paso decisivo con la indagatoria prevista para el martes 10 de febrero a las 10, instancia en la que el único imputado deberá brindar su versión formal ante la fiscalía. En paralelo, la causa registró una novedad procesal relevante: el juez de Garantías interviniente aceptó como particular damnificado al padre de la joven de 26 años que falleció tras caer desde el balcón de un departamento ubicado en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma.

La resolución hizo lugar al planteo impulsado por la familia y le otorga al hombre un rol activo dentro del proceso penal. Desde la querella sostienen que buscarán acompañar cada medida de prueba y reforzar el análisis del expediente con perspectiva de violencia de género, en línea con el reclamo que vienen expresando públicamente desde el inicio del caso.

La figura del particular damnificado, contemplada en el Código Procesal Penal bonaerense, habilita a los familiares directos de la víctima a intervenir de manera directa en la investigación: pueden proponer diligencias, solicitar pericias, controlar el avance del expediente, acceder a las actuaciones y recurrir resoluciones judiciales, entre otras facultades.

Mientras tanto, crece la expectativa por la declaración indagatoria que deberá prestar M.A.G., detenido e imputado en la causa. Según fuentes judiciales, esa audiencia será determinante para el rumbo del expediente, que continúa bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta y mantiene distintas hipótesis en análisis sobre lo ocurrido el pasado 29 de enero.

Tal como se informó, la defensa del acusado sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención de provocar la muerte, mientras que la familia de Alvarito marchó el último jueves para pedir justicia.

 

