“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity

El clima en MasterChef Celebrity se volvió cada vez más tenso a medida que el reality entra en su etapa decisiva y algunos participantes empezaron a exponer las diferencias que existen detrás de cámara. En ese contexto, Ian Lucas quedó en el centro de la escena tras sincerarse sobre los roces con uno de sus compañeros y dejar en evidencia el nivel de competencia que se vive en el programa.

El influencer y cantante, que aparece como uno de los favoritos rumbo a la final, habló abiertamente sobre la convivencia en las grabaciones y admitió que hay fricciones, en especial con el conductor Chino Leunis. La relación entre ambos se enfrió en las últimas semanas y eso alimentó rumores de internas dentro del ciclo.

Lucas remarcó que su objetivo siempre fue ganar y que mantiene ese foco pese al clima competitivo. También comparó la situación con la lógica de un partido: tensiones propias del juego que, según su mirada, deberían quedar dentro del ámbito del programa.

Uno de los episodios que profundizó la distancia fue su ausencia en una cena organizada por Leunis para los participantes. El influencer explicó que necesitaba descansar y tomar distancia después de las grabaciones, una decisión que generó comentarios y terminó de instalar la idea de una grieta entre los finalistas.

Lejos de esquivar el conflicto, Lucas sostuvo que prefiere hablar de frente antes que alimentar rumores. Con un tono directo, dejó en claro que si surge algún problema está dispuesto a tratarlo cara a cara, mientras atraviesa el tramo final del certamen con entusiasmo y expectativa.