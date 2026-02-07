También hay peligro por los árboles en el Centro

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Dos ejemplares cayeron sobre la calzada en 8, 67 y 68, y en 6 entre 63 y 64. Se registraron daños en autos estacionados y cables
A pocas cuadras de distancia, en cercanías de Plaza España dos árboles se vinieron abajo y dañaron autos.
El cuadro le suma riesgo al espacio público, generador de inquietud en las últimas semanas por varios desprendimientos de mampostería de edificios que dan a la calle.
Uno de los casos se registró en 8 entre 67 y 68. Un ejemplar frondoso y de gran porte, con ramas gruesas y una copa tupida, se desplomó sobre la calzada. El hecho interrumpió por completo la circulación vehicular y generó importantes daños en el entorno, sumándose a una serie de episodios similares registrados en distintos puntos.
Según el relato de vecinos que residen en el barrio, las ramas del enorme ejemplar impactaron contra dos autos que se encontraban estacionados en el lugar. Como consecuencia del golpe, ambos vehículos sufrieron daños en la chapa, principalmente en la zona del techo, y uno de ellos además registró la rotura del parabrisas.
Los restos del árbol quedaron desparramados tanto sobre la vereda como sobre el asfalto, generando un panorama inesperado que tomó por sorpresa a los vecinos de la cuadra, quienes se encontraron con la calle cubierta de ramas y troncos.
A su vez, se aguardaba la llegada de personal especializado para llevar adelante las tareas de remoción del árbol caído y liberar la zona afectada.
A primera hora, otro árbol se desplomó sobre la cinta asfáltica en la zona de 6 entre 63 y 64. Como consecuencia, la calle quedó completamente bloqueada y los vehículos debieron desviarse para continuar su recorrido.
La postal del ejemplar tumbado en plena calzada vehicular sorprendió a vecinos y automovilistas. No sólo lamentaron la pérdida de un árbol histórico de la cuadra sino que además criticaron la falta de mantenimiento y seguimiento de este tipo de árbol de muchos años. Los frentistas señalaron que el ejemplar estaba prácticamente seco, motivo por el cual se derrumbó.
“No tuvo un mínimo de atención por parte de las autoridades. Afortunadamente al momento de caer no pasaba nadie por aquí”, expresaron.
Ante dicha circunstancia, se aguardó la presencia de personal de la Comuna para trozar y remover los restos de la planta, que ocupaban todo el ancho de la calle. En tanto, los vecinos debían desviarse hacia calles aledañas para proseguir con sus recorridos.
La caída también arrastró cables de servicios públicos, que quedaron a muy baja altura. No se reportaron heridos.
