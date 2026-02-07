Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |En el casco urbano

También hay peligro por los árboles en el Centro

Dos ejemplares cayeron sobre la calzada en 8, 67 y 68, y en 6 entre 63 y 64. Se registraron daños en autos estacionados y cables

También hay peligro por los árboles en el Centro

Las ramas dañaron un auto en 8, 67 y 68 / El Dia

7 de Febrero de 2026 | 02:27
Edición impresa

A pocas cuadras de distancia, en cercanías de Plaza España dos árboles se vinieron abajo y dañaron autos.

El cuadro le suma riesgo al espacio público, generador de inquietud en las últimas semanas por varios desprendimientos de mampostería de edificios que dan a la calle.

Uno de los casos se registró en 8 entre 67 y 68. Un ejemplar frondoso y de gran porte, con ramas gruesas y una copa tupida, se desplomó sobre la calzada. El hecho interrumpió por completo la circulación vehicular y generó importantes daños en el entorno, sumándose a una serie de episodios similares registrados en distintos puntos.

Según el relato de vecinos que residen en el barrio, las ramas del enorme ejemplar impactaron contra dos autos que se encontraban estacionados en el lugar. Como consecuencia del golpe, ambos vehículos sufrieron daños en la chapa, principalmente en la zona del techo, y uno de ellos además registró la rotura del parabrisas.

Los restos del árbol quedaron desparramados tanto sobre la vereda como sobre el asfalto, generando un panorama inesperado que tomó por sorpresa a los vecinos de la cuadra, quienes se encontraron con la calle cubierta de ramas y troncos.

A su vez, se aguardaba la llegada de personal especializado para llevar adelante las tareas de remoción del árbol caído y liberar la zona afectada.

LE PUEDE INTERESAR

Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

LE PUEDE INTERESAR

El carnaval toma ritmo en Romero y Tolosa

Otro árbol contra el asfalto

A primera hora, otro árbol se desplomó sobre la cinta asfáltica en la zona de 6 entre 63 y 64. Como consecuencia, la calle quedó completamente bloqueada y los vehículos debieron desviarse para continuar su recorrido.

La postal del ejemplar tumbado en plena calzada vehicular sorprendió a vecinos y automovilistas. No sólo lamentaron la pérdida de un árbol histórico de la cuadra sino que además criticaron la falta de mantenimiento y seguimiento de este tipo de árbol de muchos años. Los frentistas señalaron que el ejemplar estaba prácticamente seco, motivo por el cual se derrumbó.

“No tuvo un mínimo de atención por parte de las autoridades. Afortunadamente al momento de caer no pasaba nadie por aquí”, expresaron.

Ante dicha circunstancia, se aguardó la presencia de personal de la Comuna para trozar y remover los restos de la planta, que ocupaban todo el ancho de la calle. En tanto, los vecinos debían desviarse hacia calles aledañas para proseguir con sus recorridos.

La caída también arrastró cables de servicios públicos, que quedaron a muy baja altura. No se reportaron heridos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

Los “Obama monos”: Trump se fue otra vez al pasto
Últimas noticias de La Ciudad

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja

Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal

Los trenes sólo llegarán hasta Berazategui
Espectáculos
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Laila Roth habló de su salida de “Otro día perdido”
Policiales
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Información General
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
Deportes
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas
River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa
“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla