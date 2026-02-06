Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata
"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata
El índice local quedó 0.1% abajo de diciembre. Los productos de consumo masivo explican más de la mitad del índice
Escuchar esta nota
La dinámica de precios en La Plata no dio tregua en el inicio de 2026. Según el último relevamiento difundido por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, en conjunto con el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la inflación del mes de enero se ubicó en el 2,4%.
Si bien la cifra representa una mínima baja de 0,1 puntos porcentuales respecto al último mes del año pasado, el dato puertas adentro de los hogares es más preocupante: el rubro de Alimentos y Bebidas explicó por sí solo más del 60% del incremento total.
Este renglón retomó en enero su histórico liderazgo como principal impulsor de la inflación local, luego de haber cedido ese lugar en diciembre. Entonces, el índice se había visto traccionado por el renglón de Transporte y Combustibles, que registró fuertes subas impactadas, principalmente, por un incremento del 14% en el boleto de micros.
El estudio se realiza de forma periódica, tomando como referencia directa los precios expresados en el comercio platense.
El informe técnico detalla que, para llegar al número final de 2,4%, los alimentos aportaron 1,5 puntos porcentuales del total. En detalle, se observa que la subida se concentró especialmente en productos de consumo masivo, en casos, ineludibles para la mesa familiar. La cerveza en lata encabezó las subas con un 11,6%, seguida por el pollo, que registró un aumento del 9,4%. En las góndolas de higiene personal y limpieza, tanto el champú como el detergente mostraron un alza idéntica del 9%. Por último, el café instantáneo, completó el cuadro de los productos con mayor impacto con un 7,5%.
Esta aceleración en cuatro de los cinco grandes rubros medidos solo fue compensada por una fuerte desaceleración en el segmento de Transporte y Combustibles, que actuó como un “freno” para que el índice general no fuera mayor. Con este nuevo registro, la inflación interanual en La Plata trepó al 30,6%, dejando en evidencia una elasticidad al alza en los bienes esenciales que golpea directamente el poder adquisitivo en la región.
Bienes durables
Al margen del índice, el informe universitario se posa sobre el desempeño de algunos rubros clave del comercio local, objeto de análisis de otro de los productos del laboratorio. Se puntualiza que en enero hubo un marcado “enfriamiento” en el mercado de bienes durables.
Por caso, las ventas de autos 0km bajaron un 31% en comparación con el mismo mes del año anterior. A la vez, las transferencias de usados retrocedieron un 16,2%.
El impacto en La Plata fue más profundo que el promedio provincial y nacional. Al analizar la serie histórica de los últimos siete años, los patentamientos locales se situaron claramente por debajo de su media (apenas 1.095 unidades frente a un promedio histórico de 1.400). Los analistas vinculan este fenómeno tanto a la caída de la demanda como a las dificultades para acceder a financiación.
Por su parte, el sector inmobiliario mostró señales contradictorias. Mientras que las escrituraciones en el último tramo de 2025 cayeron un 11,6%, el balance anual del año pasado cerró con un saldo positivo del 22,7%. Un dato que destaca el informe es que la cantidad de hipotecas registradas fue tres veces superior a la del año anterior, lo que indica que el mercado tuvo un impulso importante a comienzos de 2025 y perdió vigor hacia el cierre.
POR MES*
