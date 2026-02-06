Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

El índice local quedó 0.1% abajo de diciembre. Los productos de consumo masivo explican más de la mitad del índice

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
6 de Febrero de 2026 | 19:53

Escuchar esta nota

La dinámica de precios en La Plata no dio tregua en el inicio de 2026. Según el último relevamiento difundido por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, en conjunto con el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la inflación del mes de enero se ubicó en el 2,4%.

Si bien la cifra representa una mínima baja de 0,1 puntos porcentuales respecto al último mes del año pasado, el dato puertas adentro de los hogares es más preocupante: el rubro de Alimentos y Bebidas explicó por sí solo más del 60% del incremento total.

Este renglón retomó en enero su histórico liderazgo como principal impulsor de la inflación local, luego de haber cedido ese lugar en diciembre. Entonces, el índice se había visto traccionado por el renglón de Transporte y Combustibles, que registró fuertes subas impactadas, principalmente, por un incremento del 14% en el boleto de micros.

El estudio se realiza de forma periódica, tomando como referencia directa los precios expresados en el comercio platense.

El informe técnico detalla que, para llegar al número final de 2,4%, los alimentos aportaron 1,5 puntos porcentuales del total. En detalle, se observa que la subida se concentró especialmente en productos de consumo masivo, en casos, ineludibles para la mesa familiar. La cerveza en lata encabezó las subas con un 11,6%, seguida por el pollo, que registró un aumento del 9,4%. En las góndolas de higiene personal y limpieza, tanto el champú como el detergente mostraron un alza idéntica del 9%. Por último, el café instantáneo, completó el cuadro de los productos con mayor impacto con un 7,5%.

Esta aceleración en cuatro de los cinco grandes rubros medidos solo fue compensada por una fuerte desaceleración en el segmento de Transporte y Combustibles, que actuó como un “freno” para que el índice general no fuera mayor. Con este nuevo registro, la inflación interanual en La Plata trepó al 30,6%, dejando en evidencia una elasticidad al alza en los bienes esenciales que golpea directamente el poder adquisitivo en la región.

LE PUEDE INTERESAR

Protesta en 7 y 50 contra la Reforma Laboral

LE PUEDE INTERESAR

Un tramo de la Autopista La Plata estará cerrada este sábado

Bienes durables

Al margen del índice, el informe universitario se posa sobre el desempeño de algunos rubros clave del comercio local, objeto de análisis de otro de los productos del laboratorio. Se puntualiza que en enero hubo un marcado “enfriamiento” en el mercado de bienes durables.

Por caso, las ventas de autos 0km bajaron un 31% en comparación con el mismo mes del año anterior. A la vez, las transferencias de usados retrocedieron un 16,2%.

El impacto en La Plata fue más profundo que el promedio provincial y nacional. Al analizar la serie histórica de los últimos siete años, los patentamientos locales se situaron claramente por debajo de su media (apenas 1.095 unidades frente a un promedio histórico de 1.400). Los analistas vinculan este fenómeno tanto a la caída de la demanda como a las dificultades para acceder a financiación.

Por su parte, el sector inmobiliario mostró señales contradictorias. Mientras que las escrituraciones en el último tramo de 2025 cayeron un 11,6%, el balance anual del año pasado cerró con un saldo positivo del 22,7%. Un dato que destaca el informe es que la cantidad de hipotecas registradas fue tres veces superior a la del año anterior, lo que indica que el mercado tuvo un impulso importante a comienzos de 2025 y perdió vigor hacia el cierre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
+ Leidas

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

Con urgencia financiera, el León define una salida

En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Argentina se queda sin Coca Cola?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Últimas noticias de La Ciudad

Tránsito intenso y demoras en la Autopista La Plata

Protesta en 7 y 50 contra la Reforma Laboral

Un tramo de la Autopista La Plata estará cerrada este sábado

En la antesala del inicio de clases, docentes bonaerenses confirmaron el paro del 11 de febrero
Espectáculos
Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo
Sofía “La Reini” Gonet celebró la “Medalla Dorada en MasterChef" con un look al tono, las redes en llamas 
Policiales
Trasladaron en helicóptero a La Plata a una nena tras un grave accidente en la Ruta 41
"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata
Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas
El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Información General
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
El arbitraje platense de luto por el fallecimiento de Nadir Serna
Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Gimnasia y el futuro sobre la remodelación del estadio
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla