El récord histórico del Dow Jones y mucho “verde esperanza”

Las acciones estadounidenses tuvieron un cierre ampliamente positivo, con un rebote liderado por el sector tecnológico que permitió recuperar gran parte de las pérdidas acumuladas durante la semana. El índice S&P 500 avanzó 2% y registró su mejor desempeño diario desde mayo. El Promedio Industrial Dow Jones saltó 1.206 puntos, un alza de 2,5%, y superó por primera vez en la historia la barrera de los 50.000 puntos. En tanto, el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, trepó 2,2%.

Las compañías vinculadas a la fabricación de chips encabezaron el repunte. Nvidia subió 7,8% y recortó parte de su caída semanal, que al inicio de la jornada superaba el 10%. Broadcom avanzó 7,1% y logró borrar completamente sus pérdidas previas.

Ambas firmas se beneficiaron de expectativas de que continúe el fuerte gasto corporativo en inteligencia artificial. En esa línea, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, anunció planes de inversión cercanos a los 200.000 millones de dólares este año en áreas como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja.

Sin embargo, ese nivel de inversión también genera incertidumbre entre analistas e inversores. Persiste la duda sobre si esos desembolsos se traducirán en ganancias futuras sostenibles. En ese contexto, las acciones de Amazon retrocedieron 7,36%.

A pesar del rebote, el S&P 500 acumuló su tercera semana negativa en el último mes. Las preocupaciones por el costo de la carrera tecnológica y el posible impacto de la IA sobre empresas tradicionales de software siguieron pesando sobre el mercado.