El récord histórico del Dow Jones y mucho “verde esperanza”

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las acciones estadounidenses tuvieron un cierre ampliamente positivo, con un rebote liderado por el sector tecnológico que permitió recuperar gran parte de las pérdidas acumuladas durante la semana. El índice S&P 500 avanzó 2% y registró su mejor desempeño diario desde mayo. El Promedio Industrial Dow Jones saltó 1.206 puntos, un alza de 2,5%, y superó por primera vez en la historia la barrera de los 50.000 puntos. En tanto, el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, trepó 2,2%.
Las compañías vinculadas a la fabricación de chips encabezaron el repunte. Nvidia subió 7,8% y recortó parte de su caída semanal, que al inicio de la jornada superaba el 10%. Broadcom avanzó 7,1% y logró borrar completamente sus pérdidas previas.
Ambas firmas se beneficiaron de expectativas de que continúe el fuerte gasto corporativo en inteligencia artificial. En esa línea, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, anunció planes de inversión cercanos a los 200.000 millones de dólares este año en áreas como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja.
Sin embargo, ese nivel de inversión también genera incertidumbre entre analistas e inversores. Persiste la duda sobre si esos desembolsos se traducirán en ganancias futuras sostenibles. En ese contexto, las acciones de Amazon retrocedieron 7,36%.
A pesar del rebote, el S&P 500 acumuló su tercera semana negativa en el último mes. Las preocupaciones por el costo de la carrera tecnológica y el posible impacto de la IA sobre empresas tradicionales de software siguieron pesando sobre el mercado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí