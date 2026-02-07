Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"

Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
7 de Febrero de 2026 | 07:27

Escuchar esta nota

Con el inicio del segundo mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el nuevo esquema de pagos para sus beneficiarios, estableciendo un orden de prioridades basado estrictamente en la finalización del documento de identidad. 

El cronograma arrancará establecido es el siguiente:

DNI terminados en 0: Lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: Martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: Miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: Jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: Viernes 13 de febrero

(Feriado de Carnaval: 16 y 17 de febrero)

DNI terminados en 5: Miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6: Jueves 19 de febrero

DNI terminados en 7: Viernes 20 de febrero

DNI terminados en 8: Lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: Martes 24 de febrero

Control de préstamos

En lo que respecta a la gestión financiera interna, quienes poseen créditos vigentes deben prestar especial atención al estado de sus cuotas dentro del sistema. 

Cuando la plataforma indica que un pago está en condición "Normal", el beneficiario puede quedarse tranquilo de que el descuento se ejecutó correctamente. 

Sin embargo, la aparición del rótulo de "Mora" es una señal de alerta que indica un fallo en el débito automático, situación que suele originarse por la carencia de saldo disponible al momento de la transacción o por inconsistencias en los datos de la CBU declarada.

El impacto de caer en un incumplimiento no es menor para el bolsillo del titular, ya que el sistema de ANSES está programado para regularizar las deudas de forma automática en el período siguiente. 

Si un pago no se concreta a tiempo, el organismo intentará descontar el monto adeudado el próximo mes, pero sumándole los intereses punitorios derivados del retraso. Esto implica que el beneficiario verá una reducción sensiblemente mayor en su haber mensual, producto de la acumulación de la cuota corriente y los recargos por el atraso previo.

Dada esta estructura de cobros, resulta vital que quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o liquidaciones del sistema SUAF realicen un seguimiento preventivo de sus saldos y fechas de vencimiento. Debido a que el organismo previsional efectúa las retenciones de los préstamos antes de que el dinero llegue a la cuenta bancaria del usuario, cualquier desajuste en los fondos puede derivar en cargos financieros innecesarios que complican la economía familiar.

Gestiones virtuales

Para facilitar este control, la entidad dispone de una herramienta de autogestión digital a través de la oficina virtual Mi Anses, que permite a los ciudadanos supervisar su situación desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para acceder a este panel personalizado, solo se requiere contar con el CUIL y la Clave de Seguridad Social, ingresando posteriormente al apartado específico de créditos para visualizar el historial completo de la deuda.

Una vez dentro de la sección correspondiente, el usuario se encontrará con un resumen detallado que expone desde el capital solicitado inicialmente hasta el progreso actual del plan de pagos. 

El sistema permite visualizar con exactitud el número de cuotas canceladas y las que quedan pendientes, junto con el importe exacto que se debitará cada mes. 

Asimismo, para aquellos que necesiten profundizar en la letra chica de su compromiso financiero, la plataforma ofrece la posibilidad de bajar el contrato digital para verificar tasas impositivas y plazos de amortización.
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

