Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos

El repunte en wall Street le dio una mano a los activos argentinos / AP

El repunte de más de 2% en los principales índices de Wall Street impulsó a los activos argentinos, que mostraron una recuperación luego de varias ruedas consecutivas en terreno negativo.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 1,5% y cerró en 2.977.118 puntos, lo que le permitió interrumpir una seguidilla de siete jornadas bajistas en las que había acumulado una caída cercana al 10% desde fines de enero.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares —Globales y Bonares— subieron en promedio 0,4%. En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocedió seis unidades, hasta los 512 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se destacaron las subas de Bioceres (+7,3%) y Edenor (+6,5%), en línea con el mejor clima global para los activos de riesgo.

Las Señales de un enfriamiento económico

Un informe de GMA Capital advirtió que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró una revisión al alza en las proyecciones de inflación y un recorte en el crecimiento esperado. Según la consultora, esa combinación ya empieza a reflejarse en indicadores de actividad y en la recaudación, que acumula varios meses de caídas reales.

El reporte agregó que ese enfriamiento también se traslada al sistema financiero, con un crédito más selectivo y señales de tensión en algunos segmentos. A la vez, señaló que el frente cambiario se sostiene más en flujos financieros que en el comercio exterior, por lo que el desafío será transformar ese equilibrio transitorio en un esquema más robusto que consolide expectativas y reactive la actividad.

Desde Grupo IEB consideraron que el apetito por colocar deuda podría mantenerse tanto en el sector corporativo como en el subnacional, lo que generaría una oferta relevante de dólares en el mercado. En la misma línea, analistas de MegaQM remarcaron que se necesitan condiciones de estabilidad y rentabilidad para que las empresas amplíen el uso de financiamiento en dólares y contribuyan a un balance cambiario más holgado.

Baja del dólar y compras oficiales

El dólar mayorista cayó diez pesos, o 0,7%, y cerró en $1.432, su valor más bajo desde el 22 de enero. En la semana acumuló un retroceso de 15 pesos (1%), mientras que en lo que va de 2026 baja 23 pesos (1,6%). El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 541,9 millones.

Operadores del mercado señalaron que la oferta se mantuvo firme durante toda la jornada, presionando a la baja la cotización y elevando el volumen negociado. Con este nivel, el tipo de cambio quedó casi 10% por debajo del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central.

La autoridad monetaria compró USD 51 millones en el mercado y elevó a USD 1.474 millones el saldo positivo de intervención en lo que va del año. Las reservas internacionales brutas crecieron USD 190 millones en la jornada y finalizaron en USD 44.940 millones, con un aumento semanal de USD 438 millones.

Un informe del equipo de Research de Puente destacó que la semana estuvo marcada por señales de continuidad del ancla cambiaria como eje de la estrategia desinflacionaria. Según el análisis, la estabilidad del peso combinada con compras de divisas apunta a reforzar expectativas y sostener la desaceleración de precios.

Comportamiento de los dólares financieros

En sintonía con el mercado mayorista, el dólar al público bajó diez pesos y se ubicó en $1.450 para la venta en el Banco Nación. El promedio en entidades financieras fue de $1.453,25 vendedor y $1.402,93 comprador, según datos oficiales.

En el mercado de futuros, todos los contratos cerraron en baja, con retrocesos de entre 0,3% y 1% y un volumen operado equivalente a USD 1.104,9 millones. Las posiciones más negociadas para fines de febrero quedaron en $1.454. Por su parte, el dólar blue retrocedió cinco pesos (0,3%) hasta $1.435, su nivel más bajo desde principios de diciembre. En febrero acumula una caída de 2,4% y en lo que va del año cede 6,2%.