Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Adorni y Quirno presentaron el pacto comercial como un giro de época

Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo

El Gobierno promete exportaciones récord, inversiones millonarias y un salto global. Y cargó contra 20 años de política exterior K, que generó “estancamiento y pobreza”

Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo

Manuel Adorni y Pablo Quirno, durante la conferencia de prensa / web

7 de Febrero de 2026 | 01:43
Edición impresa

El Gobierno convirtió la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos en un mensaje político de alto voltaje. En una conferencia cargada de definiciones, el jefe de Gabinete Manuel Adorni calificó el entendimiento como un “hito histórico” y lo usó como plataforma para cuestionar con dureza al kirchnerismo, al que responsabilizó por décadas de aislamiento económico.

Junto al canciller Pablo Quirno, el funcionario aseguró que el pacto abre la puerta a un mercado de 340 millones de personas, elimina aranceles para más de 1.600 productos y puede multiplicar exportaciones estratégicas, en especial carne, minería e industrias de alto valor agregado.

“Un hito” con mensaje político

Adorni no se limitó a los números. Desde el arranque vinculó el acuerdo con un cambio de rumbo ideológico. “Consolida nuestro liderazgo regional”, sostuvo, y de inmediato trazó un contraste con la etapa kirchnerista. Recordó el rechazo al ALCA y lo definió como el inicio de “20 años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”.

El jefe de Gabinete planteó la firma como una bisagra histórica: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes”. En esa lógica, el acuerdo fue presentado no solo como una herramienta comercial sino como una declaración de principios del modelo libertario.

Uno de los puntos más impactantes del anuncio fue la proyección sobre la carne argentina. Según Quirno, Estados Unidos quintuplicará el cupo de exportación, lo que implicaría unos 800 millones de dólares adicionales en intercambio comercial.

Adorni aprovechó ese dato para enviar un mensaje político interno: destacó el beneficio para provincias ganaderas, en especial Buenos Aires, en un guiño directo al gobernador Axel Kicillof. También mencionó oportunidades para distritos forestales, mineros e industriales, y afirmó que el acuerdo “es para las 24 provincias y los 47 millones de argentinos”.

LE PUEDE INTERESAR

Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU

LE PUEDE INTERESAR

El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento

El primer paso hacia un tratado de libre comercio

Quirno fue más allá y encuadró la firma como la antesala de un tratado de libre comercio con la principal potencia mundial. Aclaró que el acuerdo es compatible con el Mercosur y negó cualquier ruptura con el bloque, aunque insistió en la necesidad de volverlo “más flexible”.

“No es un hecho aislado. Es el comienzo de una relación dinámica”, afirmó. Según el canciller, el objetivo final es consolidar una arquitectura de acuerdos bilaterales que inserte a la Argentina en las cadenas globales de valor.

El texto incluye compromisos sensibles: refuerzo de la protección de patentes, lucha contra la piratería, prohibición de bienes producidos con trabajo forzoso y alineamiento en estándares ambientales. También prevé coordinación en seguridad económica, control de exportaciones y revisión de inversiones por razones estratégicas.

 

Uno de los puntos más impactantes del anuncio fue la proyección sobre la carne argentina

 

En paralelo, el país priorizará a Estados Unidos como socio en minerales críticos como litio y cobre, con incentivos para inversiones bajo el régimen RIGI y financiamiento de organismos estadounidenses.

Del “pacto con Irán” al acuerdo con Washington

En el tramo más filoso de su exposición, Adorni comparó etapas de la política exterior argentina y lanzó una frase que sintetizó el espíritu del acto: el país pasó de “firmar un pacto de impunidad con Irán” a sellar un acuerdo con Estados Unidos.

La Casa Rosada busca que el Congreso ratifique el tratado en las próximas sesiones. Mientras tanto, el Gobierno ya lo presenta como una marca de gestión y un símbolo de ruptura con el pasado reciente. Para el oficialismo, no se trata solo de comercio: es una batalla cultural y política con nombre propio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La oposición pone la lupa en una cláusula del pacto con Estados Unidos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

Los “Obama monos”: Trump se fue otra vez al pasto
Últimas noticias de Política y Economía

Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU

El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento

Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos

La pulseada del Gobierno con la CGT, que sale a la calle
Espectáculos
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Laila Roth habló de su salida de “Otro día perdido”
Deportes
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas
River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa
“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano
Información General
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
Policiales
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla