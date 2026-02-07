Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo

El Gobierno convirtió la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos en un mensaje político de alto voltaje. En una conferencia cargada de definiciones, el jefe de Gabinete Manuel Adorni calificó el entendimiento como un “hito histórico” y lo usó como plataforma para cuestionar con dureza al kirchnerismo, al que responsabilizó por décadas de aislamiento económico.

Junto al canciller Pablo Quirno, el funcionario aseguró que el pacto abre la puerta a un mercado de 340 millones de personas, elimina aranceles para más de 1.600 productos y puede multiplicar exportaciones estratégicas, en especial carne, minería e industrias de alto valor agregado.

“Un hito” con mensaje político

Adorni no se limitó a los números. Desde el arranque vinculó el acuerdo con un cambio de rumbo ideológico. “Consolida nuestro liderazgo regional”, sostuvo, y de inmediato trazó un contraste con la etapa kirchnerista. Recordó el rechazo al ALCA y lo definió como el inicio de “20 años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”.

El jefe de Gabinete planteó la firma como una bisagra histórica: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes”. En esa lógica, el acuerdo fue presentado no solo como una herramienta comercial sino como una declaración de principios del modelo libertario.

Uno de los puntos más impactantes del anuncio fue la proyección sobre la carne argentina. Según Quirno, Estados Unidos quintuplicará el cupo de exportación, lo que implicaría unos 800 millones de dólares adicionales en intercambio comercial.

Adorni aprovechó ese dato para enviar un mensaje político interno: destacó el beneficio para provincias ganaderas, en especial Buenos Aires, en un guiño directo al gobernador Axel Kicillof. También mencionó oportunidades para distritos forestales, mineros e industriales, y afirmó que el acuerdo “es para las 24 provincias y los 47 millones de argentinos”.

El primer paso hacia un tratado de libre comercio

Quirno fue más allá y encuadró la firma como la antesala de un tratado de libre comercio con la principal potencia mundial. Aclaró que el acuerdo es compatible con el Mercosur y negó cualquier ruptura con el bloque, aunque insistió en la necesidad de volverlo “más flexible”.

“No es un hecho aislado. Es el comienzo de una relación dinámica”, afirmó. Según el canciller, el objetivo final es consolidar una arquitectura de acuerdos bilaterales que inserte a la Argentina en las cadenas globales de valor.

El texto incluye compromisos sensibles: refuerzo de la protección de patentes, lucha contra la piratería, prohibición de bienes producidos con trabajo forzoso y alineamiento en estándares ambientales. También prevé coordinación en seguridad económica, control de exportaciones y revisión de inversiones por razones estratégicas.

En paralelo, el país priorizará a Estados Unidos como socio en minerales críticos como litio y cobre, con incentivos para inversiones bajo el régimen RIGI y financiamiento de organismos estadounidenses.

Del “pacto con Irán” al acuerdo con Washington

En el tramo más filoso de su exposición, Adorni comparó etapas de la política exterior argentina y lanzó una frase que sintetizó el espíritu del acto: el país pasó de “firmar un pacto de impunidad con Irán” a sellar un acuerdo con Estados Unidos.

La Casa Rosada busca que el Congreso ratifique el tratado en las próximas sesiones. Mientras tanto, el Gobierno ya lo presenta como una marca de gestión y un símbolo de ruptura con el pasado reciente. Para el oficialismo, no se trata solo de comercio: es una batalla cultural y política con nombre propio.