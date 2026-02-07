VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
El tenista de La Plata se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6(5) al coreano Hyeon Chung. En el turno siguiente el equipo asiático recuperó terreno y puso la serie 1 a 1
El equipo argentino de Copa Davis iguala 1-1 ante su par de Corea del Sur, luego del primer día de actividad en la serie que se disputa en Busan y que corresponde a la primera ronda de la fase clasificatoria.
En el primer partido de la serie, el platense Thiago Tirante le ganó 2-6, 7-5 y 7-6(5) al coreano Hyeon Chung en un encuentro durísimo que se extendió durante 2 horas y 53 minutos.
El cruce comenzó de la peor manera posible para Tirante, quien tuvo un primer set muy flojo y sufrió ante la experiencia del coreano, que supo ser una de las mayores promesas del circuito e incluso alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, aunque una seguidilla de lesiones frenó su progreso y hoy lo tiene fuera del top 300.
En el segundo parcial, Tirante dio una muestra de orgullo al imponerse por 7-5 en un set muy complicado en el que llegó a estar dos veces break abajo.
Finalmente, el tercer y definitivo set fue el más parejo de todos y debió definirse en el tie-break, luego de que ambos jugadores mantuvieran todos sus turnos de saque. Allí fue donde Tirante tuvo mejor pulso para terminar imponiéndose por 7-5 y así darle el primer punto de la serie a la Argentina con muchísimo sufrimiento.
Luego fue el turno de Marco Trungelliti, quien tuvo una floja actuación y no pudo ante Soon-Woo Kwon, que lo derrotó 7-6(6) y 6-2 tras poco más de una hora y media de juego.
Trungelliti, que con 36 años se convirtió en el jugador más veterano en debutar para el equipo argentino de Copa Davis, tuvo un buen inicio y llegó a sacar 3-1. Sin embargo, desaprovechó dicha oportunidad y el coreano se quedó con la primera manga luego de un apretado tie-break en el que se impuso por 8-6.
Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.
La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos. Luego se disputarán los otros dos partidos de singles.
