Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El tenista de La Plata se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6(5) al coreano Hyeon Chung. En el turno siguiente el equipo asiático recuperó terreno y puso la serie 1 a 1 

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
7 de Febrero de 2026 | 08:21

Escuchar esta nota

El equipo argentino de Copa Davis iguala 1-1 ante su par de Corea del Sur, luego del primer día de actividad en la serie que se disputa en Busan y que corresponde a la primera ronda de la fase clasificatoria.

En el primer partido de la serie, el platense Thiago Tirante le ganó 2-6, 7-5 y 7-6(5) al coreano Hyeon Chung en un encuentro durísimo que se extendió durante 2 horas y 53 minutos.

 

El cruce comenzó de la peor manera posible para Tirante, quien tuvo un primer set muy flojo y sufrió ante la experiencia del coreano, que supo ser una de las mayores promesas del circuito e incluso alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, aunque una seguidilla de lesiones frenó su progreso y hoy lo tiene fuera del top 300.

En el segundo parcial, Tirante dio una muestra de orgullo al imponerse por 7-5 en un set muy complicado en el que llegó a estar dos veces break abajo.

LE PUEDE INTERESAR

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

LE PUEDE INTERESAR

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

Finalmente, el tercer y definitivo set fue el más parejo de todos y debió definirse en el tie-break, luego de que ambos jugadores mantuvieran todos sus turnos de saque. Allí fue donde Tirante tuvo mejor pulso para terminar imponiéndose por 7-5 y así darle el primer punto de la serie a la Argentina con muchísimo sufrimiento.

Luego fue el turno de Marco Trungelliti, quien tuvo una floja actuación y no pudo ante Soon-Woo Kwon, que lo derrotó 7-6(6) y 6-2 tras poco más de una hora y media de juego.

Trungelliti, que con 36 años se convirtió en el jugador más veterano en debutar para el equipo argentino de Copa Davis, tuvo un buen inicio y llegó a sacar 3-1. Sin embargo, desaprovechó dicha oportunidad y el coreano se quedó con la primera manga luego de un apretado tie-break en el que se impuso por 8-6.

Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos. Luego se disputarán los otros dos partidos de singles.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
Últimas noticias de Deportes

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo

Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa
Policiales
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Espectáculos
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
La Ciudad
Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 7 de febrero
Sábado a pleno sol y con temperatura agradable en La Plata
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Política y Economía
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla