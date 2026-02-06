Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas frente al Complejo Industrial YPF La Plata, en Ensenada, donde un motociclista salió despedido varios metros tras chocar contra un automóvil.

El hecho ocurrió sobre la avenida Ingeniero Humet —más conocida como Camino Vergara—, una zona de alto tránsito. Según se observa en un video del impacto, la moto colisionó de lleno contra un Volkswagen Fox negro, provocando que el conductor saliera despedido por el aire más de tres metros antes de caer sobre el asfalto.

Tras el choque, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital Cestino de Ensenada para su atención médica. Por el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.