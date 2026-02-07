Sábado a pleno sol y con temperatura agradable en La Plata

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 29, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, domingo, se mantendrá la tendencia de buen tiempo, ya que se aguarda cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30.

El lunes, en tanto, se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30, según reportó el SMN.