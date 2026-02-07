Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral

El gremio ADULP convocó a la jornada de protesta para el miércoles 11 de febrero

Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
7 de Febrero de 2026 | 09:56

Escuchar esta nota

La Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) convocó a la jornada de paro y movilización prevista para este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. De esta forma, el sector se plega a la decisión del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a educadores de primaria y secundaria y que el viernes anunció que participará de forma activa en la protesta. 

ADULP se alineó a la determinación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que en el plenario de ayer resolvió "como primera medida, realizar paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral". 

Los universitarios exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la reapertura de paritarias "para la recomposición salarial". 

En ese marco se decidió también "impulsar un Plan de Lucha contundente −en unidad con los actores universitarios− que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo". 

Según argumentaron, "la situación de la docencia universitaria a esta altura ya es insostenible, con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento". 

El plan de lucha 

Por unanimidad, el Plenario de CONADU definió ayer llevar como propuesta al Frente Sindical una serie de medidas a implementarse posiblemente en las próximas semanas. 

En este sentido, convoco a "participar del paro y la movilización del miércoles 11 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral"- 

Asimismo, se propuso "realizar consultas y/o asambleas en los sindicatos de base para impulsar jornadas de paro durante la semana del 16 de marzo, y evaluar la continuidad de medidas a lo largo del cuatrimestre". 

Por otro lado, se buscará "organizar una carpa itinerante en articulación con otros actores sociales". 

Por último, los universitarios propusieron "avanzar en la construcción de una marcha nacional federal en defensa de la Universidad Pública". 

