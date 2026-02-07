La pulseada del Gobierno con la CGT, que sale a la calle

A días de que el Senado trate la reforma laboral, el Ejecutivo logró un objetivo clave: impedir que la CGT activara un paro general. Tras horas de deliberación, la conducción sindical resolvió convocar a una gran movilización frente al Congreso el miércoles 11, pero dejó fuera de la escena —al menos por ahora— una huelga nacional.

La decisión expuso las diferencias internas dentro del sindicalismo. Los sectores más duros presionaban por una medida de fuerza inmediata, pero la cúpula optó por una estrategia gradual. En la Casa Rosada leyeron esa definición como una señal política favorable: la protesta seguirá en la calle, pero sin el impacto económico de un paro total.

El operativo oficial

El Gobierno considera que la verdadera disputa se dará en el clima social que rodeará la sesión. Por eso el Ministerio de Seguridad prepara un fuerte despliegue de fuerzas federales para custodiar el Congreso, con vallado y controles en los accesos, aunque puertas adentro admiten que no pueden impedir concentraciones masivas.

La prioridad oficial es evitar incidentes y garantizar el funcionamiento del Parlamento. Funcionarios del área descartan, en principio, un escenario de violencia extrema, pero reconocen que la convocatoria sindical representa la primera gran prueba de tensión social desde que comenzó el debate de la reforma.

En paralelo, el Ejecutivo endureció su postura frente a los gremios estatales. ATE confirmó un paro sectorial y el Gobierno anticipó descuentos salariales para quienes adhieran.

Aislar a la CGT del frente político

Otro eje de la estrategia oficial fue impedir que la central obrera lograra un respaldo amplio de gobernadores. La cumbre que la CGT buscaba con mandatarios provinciales de perfil moderado se desactivó a último momento, lo que dejó al sindicalismo sin una foto política de peso en la previa del debate.

En la Casa Rosada sostienen que varios gobernadores priorizan la estabilidad fiscal y el vínculo institucional con la Nación antes que alinearse con una confrontación sindical abierta. Ese cálculo, según el oficialismo, debilitó la capacidad de presión de la CGT en el plano político.

El resultado fue un escenario donde los mandatarios críticos quedaron más aislados y la central obrera perdió la posibilidad de construir un frente común con provincias clave.

Aunque rechazó de manera integral el proyecto, la conducción cegetista evitó quemar su principal herramienta de presión. La huelga general quedó en reserva como recurso para una etapa posterior, especialmente si la iniciativa supera el Senado y avanza hacia Diputados.

Dirigentes sindicales explican que la movilización busca mostrar capacidad de convocatoria sin cerrar del todo los canales políticos. La central apuesta a una escalada gradual del conflicto y a influir en la discusión parlamentaria antes de adoptar medidas extremas.

La CGT cuestiona que la reforma flexibiliza condiciones laborales, amplía actividades esenciales y limita la acción gremial. También advierte sobre impactos fiscales en provincias industriales y riesgos para el empleo formal.

Una disputa que trasciende la votación

El oficialismo llega al debate con ventaja táctica: evitó el paro y mantiene alineamientos legislativos que le permiten proyectar la media sanción. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que la tensión social no se resolverá con una sola votación.

La movilización del miércoles será una demostración de fuerza que marcará el tono de la etapa siguiente. Para la Casa Rosada, el desafío es sostener la iniciativa política sin que el conflicto escale; para la CGT, el objetivo es instalar la protesta como factor de negociación.

Más que un episodio aislado, la discusión por la reforma laboral abre un ciclo de confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo que recién empieza y que probablemente se traslade a las calles y al Congreso durante los próximos meses.