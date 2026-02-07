La pulseada del Gobierno con la CGT, que sale a la calle

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La central obrera optó por movilizarse pero no llamó a un paro nacional. La estrategia del oficialismo para blindar el Congreso
A días de que el Senado trate la reforma laboral, el Ejecutivo logró un objetivo clave: impedir que la CGT activara un paro general. Tras horas de deliberación, la conducción sindical resolvió convocar a una gran movilización frente al Congreso el miércoles 11, pero dejó fuera de la escena —al menos por ahora— una huelga nacional.
La decisión expuso las diferencias internas dentro del sindicalismo. Los sectores más duros presionaban por una medida de fuerza inmediata, pero la cúpula optó por una estrategia gradual. En la Casa Rosada leyeron esa definición como una señal política favorable: la protesta seguirá en la calle, pero sin el impacto económico de un paro total.
El Gobierno considera que la verdadera disputa se dará en el clima social que rodeará la sesión. Por eso el Ministerio de Seguridad prepara un fuerte despliegue de fuerzas federales para custodiar el Congreso, con vallado y controles en los accesos, aunque puertas adentro admiten que no pueden impedir concentraciones masivas.
La prioridad oficial es evitar incidentes y garantizar el funcionamiento del Parlamento. Funcionarios del área descartan, en principio, un escenario de violencia extrema, pero reconocen que la convocatoria sindical representa la primera gran prueba de tensión social desde que comenzó el debate de la reforma.
En paralelo, el Ejecutivo endureció su postura frente a los gremios estatales. ATE confirmó un paro sectorial y el Gobierno anticipó descuentos salariales para quienes adhieran.
Otro eje de la estrategia oficial fue impedir que la central obrera lograra un respaldo amplio de gobernadores. La cumbre que la CGT buscaba con mandatarios provinciales de perfil moderado se desactivó a último momento, lo que dejó al sindicalismo sin una foto política de peso en la previa del debate.
LE PUEDE INTERESAR
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
LE PUEDE INTERESAR
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
En la Casa Rosada sostienen que varios gobernadores priorizan la estabilidad fiscal y el vínculo institucional con la Nación antes que alinearse con una confrontación sindical abierta. Ese cálculo, según el oficialismo, debilitó la capacidad de presión de la CGT en el plano político.
El resultado fue un escenario donde los mandatarios críticos quedaron más aislados y la central obrera perdió la posibilidad de construir un frente común con provincias clave.
Aunque rechazó de manera integral el proyecto, la conducción cegetista evitó quemar su principal herramienta de presión. La huelga general quedó en reserva como recurso para una etapa posterior, especialmente si la iniciativa supera el Senado y avanza hacia Diputados.
Dirigentes sindicales explican que la movilización busca mostrar capacidad de convocatoria sin cerrar del todo los canales políticos. La central apuesta a una escalada gradual del conflicto y a influir en la discusión parlamentaria antes de adoptar medidas extremas.
La CGT cuestiona que la reforma flexibiliza condiciones laborales, amplía actividades esenciales y limita la acción gremial. También advierte sobre impactos fiscales en provincias industriales y riesgos para el empleo formal.
El oficialismo llega al debate con ventaja táctica: evitó el paro y mantiene alineamientos legislativos que le permiten proyectar la media sanción. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que la tensión social no se resolverá con una sola votación.
La movilización del miércoles será una demostración de fuerza que marcará el tono de la etapa siguiente. Para la Casa Rosada, el desafío es sostener la iniciativa política sin que el conflicto escale; para la CGT, el objetivo es instalar la protesta como factor de negociación.
Más que un episodio aislado, la discusión por la reforma laboral abre un ciclo de confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo que recién empieza y que probablemente se traslade a las calles y al Congreso durante los próximos meses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí