Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
7 de Febrero de 2026 | 07:55

Escuchar esta nota

La puesta en marcha del convenio bilateral entre Argentina y Estados Unidos para el rubro automotor funcionará como un mecanismo adicional para las terminales con producción local y los importadores con representación oficial. El alcance de esta medida se presenta como un complemento dentro de la industria, permitiendo que determinadas marcas aprovechen las nuevas condiciones de intercambio para modelos específicos fabricados en territorio estadounidense.

La normativa establece que no se tratará de una importación irrestricta, sino que se regirá por un cupo anual limitado a 10.000 vehículos. Este volumen representa el 1,7% del mercado total y equivale a una quinta parte del cupo de 50.000 unidades que el Gobierno asignó en 2025 para el ingreso de autos eléctricos e híbridos. Bajo este nuevo esquema, los vehículos que ingresen dentro del cupo estarán exentos del pago del arancel del 35% que habitualmente se aplica a los productos provenientes de fuera del Mercosur.

El beneficio de la eliminación de impuestos se aplicará exclusivamente a las unidades que formen parte de ese lote anual y que cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas.

Las limitaciones no se reducen solo al origen geográfico, sino que también existen condicionamientos sobre las características mecánicas y de segmento de los automóviles que podrán acogerse a la exención arancelaria.

En el detalle de las posiciones arancelarias autorizadas se encuentran vehículos con motorizaciones de entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos, motores diésel de más de 2.500 centímetros cúbicos, y modelos híbridos o eléctricos. No obstante, el anexo del acuerdo añade una restricción de tamaño para las unidades diésel, las cuales deben contar con dimensiones que superen los 5,5 metros de largo y los 2 metros de ancho sin contabilizar los espejos.

Para que la aplicación de estas condiciones comerciales sea efectiva, el convenio todavía requiere la ratificación del Congreso Nacional. Una vez que el trámite legislativo se complete, se establecerán los mecanismos operativos para que las empresas inicien la nacionalización de las unidades bajo los términos acordados por ambas naciones.

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo

LE PUEDE INTERESAR

Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU

Debido a las exigencias sobre las dimensiones de los vehículos, las camionetas medianas que se producen en Argentina o Brasil quedarán fuera del beneficio, aun cuando sus motores cumplan con la cilindrada permitida. Esto significa que modelos de marcas como Toyota, Chevrolet, Ford y Volkswagen no podrán ser importados desde Estados Unidos con arancel cero si compiten directamente con la producción regional en ese segmento específico.

El programa contempla la participación de fabricantes estadounidenses como Ford, General Motors y las marcas de Stellantis, además de nuevas automotrices especializadas en movilidad eléctrica como Tesla o Rivian. Para estas últimas firmas, que no poseen una red de importación oficial establecida en el país, los interesados en ingresar vehículos deberán presentar la documentación técnica y certificaciones correspondientes emitidas por la fábrica de origen.

Además de las marcas de origen americano, la medida alcanza a empresas de otros países que posean plantas industriales en Estados Unidos. De esta manera, firmas como Honda, Nissan, Toyota, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz o Volkswagen podrán utilizar una fracción del cupo anual para traer modelos específicos fabricados en sus sedes norteamericanas.

El sistema de reparto de estas unidades difiere de la metodología aplicada para los 50.000 autos híbridos y eléctricos gestionados por la Secretaría de Industria y Comercio. En aquel caso, el volumen se divide en partes iguales entre las empresas de la Asociación de Fábricas de Automotores y los miembros de la Cámara de Importadores, permitiendo el traspaso de remanentes entre sectores según la demanda.

En contraste, la reglamentación para el intercambio con Estados Unidos determina que la asignación de los 10.000 cupos se realizará estrictamente por orden de llegada a la aduana argentina. Esta modalidad implica que no hay porcentajes reservados para cada entidad, por lo que las unidades se irán nacionalizando conforme arriben al puerto hasta que se complete el límite establecido para el año.

El texto oficial del acuerdo especifica que el ingreso se regirá bajo la premisa de que las cantidades se asignan a medida que se presentan los trámites de importación. Según fuentes del sector automotor, este procedimiento es el mismo que se utiliza actualmente para el comercio con mercados como México o Colombia, donde la disponibilidad de los cupos se consume de forma directa por las operaciones registradas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo

Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU

El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento

Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Policiales
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Información General
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
Espectáculos
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Deportes
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas
River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla