Policiales |PUNTA LARA

Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido

7 de Febrero de 2026 | 02:56
La autopsia al cuerpo de Walter Rovetta Dorrego (72), el ex inspector de tránsito hallado muerto en la costa de Punta Lara, despejó parte del misterio que rodeaba el caso y confirmó que se trató de un suicidio. El informe forense determinó que el disparo en la cabeza no ingresó en el cráneo, mientras que la lesión mortal fue una bala que perforó el corazón y provocó un shock traumático irreversible.

Según los peritos, la víctima presentaba tres impactos de arma de fuego: dos en el tórax y uno a nivel craneal. Sin embargo, el proyectil que atravesó el pecho fue el que causó la muerte, un dato que cambió las primeras especulaciones sobre la mecánica del hecho y llevó a los investigadores a descartar otras hipótesis.

Tal como informó EL DIA, el cuerpo fue hallado en el Parador 4, sobre el camino Almirante Brown, recostado entre piedras y arena, con una pistola calibre .22 a pocos metros. El caso había generado fuerte conmoción no solo por las circunstancias del hallazgo sino también porque, días antes, Rovetta había sido denunciado en una causa por presunto abuso sexual. La investigación continúa.

 

