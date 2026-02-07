Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 7 de febrero
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una madrugada marcada por el miedo y la tensión se vivió en La Plata, donde se registró una violenta balacera frente a una vivienda ubicada en 123 y 602. Vecinos de la zona denunciaron que durante horas se escucharon disparos y amenazas, en un episodio que generó pánico en todo el barrio.
Según relataron testigos, se oyeron ráfagas de tiros en distintos momentos de la noche y estiman que se efectuaron más de 30 disparos. Las detonaciones impactaron contra vehículos estacionados y ventanas de casas linderas, provocando daños materiales de consideración.
Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales fueron convocados de urgencia y montaron un operativo en el lugar que permitió contener la situación y evitar una escalada mayor de violencia. A pesar de la intensidad del ataque, no se registraron heridos graves.
De acuerdo a las primeras versiones, el hecho estaría vinculado a un conflicto vecinal que se arrastra desde hace tiempo en la zona y que habría derivado en este episodio armado. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa para identificar a los responsables.
La presencia policial se mantuvo durante la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras que entre los vecinos persiste la preocupación y el clima de tensión por lo ocurrido. “Fue una noche interminable, no sabíamos qué hacer”, contó una frentista que aseguró haber escuchado disparos durante varias horas.
Por último, la causa quedó en manos de la Justicia y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para esclarecer el violento episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí