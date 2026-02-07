Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio

Una madrugada marcada por el miedo y la tensión se vivió en La Plata, donde se registró una violenta balacera frente a una vivienda ubicada en 123 y 602. Vecinos de la zona denunciaron que durante horas se escucharon disparos y amenazas, en un episodio que generó pánico en todo el barrio.

Según relataron testigos, se oyeron ráfagas de tiros en distintos momentos de la noche y estiman que se efectuaron más de 30 disparos. Las detonaciones impactaron contra vehículos estacionados y ventanas de casas linderas, provocando daños materiales de consideración.

Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales fueron convocados de urgencia y montaron un operativo en el lugar que permitió contener la situación y evitar una escalada mayor de violencia. A pesar de la intensidad del ataque, no se registraron heridos graves.

De acuerdo a las primeras versiones, el hecho estaría vinculado a un conflicto vecinal que se arrastra desde hace tiempo en la zona y que habría derivado en este episodio armado. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa para identificar a los responsables.

La presencia policial se mantuvo durante la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras que entre los vecinos persiste la preocupación y el clima de tensión por lo ocurrido. “Fue una noche interminable, no sabíamos qué hacer”, contó una frentista que aseguró haber escuchado disparos durante varias horas.

Por último, la causa quedó en manos de la Justicia y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para esclarecer el violento episodio.