Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 7 de febrero

7 de Febrero de 2026 | 07:27

El Súper Cartonazo del diario EL DIA ya se juega por $4.000.000 tras quedar vacante. La nueva ronda comenzó como todos los jueves con la entrega de la tarjeta y generó una enorme expectativa por el suculento pozo.

Es por eso que se renovaron las ilusiones de los platenses que todas las semanas buscan ser millonarios.

Estos son los números para controlar que se publicaron este sábado 7 de febrero:

Cómo jugar al Cartonazo

Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Por caso, a mediados de enero, el pozo de 4 millones fue para Melissa Gamada, una lectora que vive en el casco urbano y se desempeña como cuidadora de adultos mayores.

