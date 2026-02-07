Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata

Hay principio de acuerdo en el peronismo: con lista de unidad, Kicillof presidirá en la Provincia
Tres hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en La Plata acusados de tentativa de robo, luego de ser interceptados por la Policía cuando circulaban en un vehículo sin patente y con elementos presuntamente destinados a cometer ilícitos.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Quinta, en el marco de un operativo de prevención, tras un alerta de un transeúnte que advirtió la presencia de un automóvil Peugeot 208 negro con tres ocupantes que observaban una vivienda en la zona de 15 entre 67 y 68 con aparentes intenciones delictivas.
A partir del aviso, los efectivos iniciaron un rastrillaje y lograron ubicar el rodado en movimiento. Finalmente fue interceptado en la misma cuadra, donde identificaron a sus ocupantes y realizaron una requisa del interior del vehículo.
Durante el procedimiento se secuestraron destornilladores, una barreta, guantes, barbijos, gorras, pegamento y otros elementos que, según la investigación, serían utilizados para forzar accesos y evitar ser identificados. También se incautó el automóvil en el que se desplazaban.
Los tres sospechosos, todos mayores de edad, fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 y del Juzgado de Garantías en turno, bajo la carátula de “tentativa de robo”.
