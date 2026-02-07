¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d’Ampezzo 2026 arrancaron con una bomba inesperada: responsables antidopaje confirmaron que investigan sospechas de un método extremo que algunos saltadores de esquí habrían utilizado para mejorar su rendimiento. La acusación es tan insólita como inquietante: inyecciones en el pene para alterar las medidas del traje de competencia y lograr saltos más largos.
La versión, impulsada por medios alemanes, se convirtió en tema central en la cobertura europea y generó un terremoto en el ambiente olímpico.
Según la teoría que circula en la prensa especializada, algunos competidores se inyectarían ácido hialurónico para aumentar temporalmente el tamaño del pene. ¿El objetivo? Alterar la forma en que el traje se ajusta al cuerpo.
En el salto de esquí, el reglamento es milimétrico: un traje apenas más holgado puede marcar la diferencia entre la gloria y el fracaso. Cuanta mayor superficie presenta la tela frente al aire, mayor es la sustentación aerodinámica. Eso se traduce en más tiempo de vuelo… y más metros recorridos.
Estudios científicos citados por medios europeos indican que apenas dos centímetros extra en el espacio entre cuerpo y traje podrían aumentar el vuelo hasta un 5% y extender el salto casi seis metros. En una disciplina donde los podios se definen por centímetros, esa ventaja sería monumental.
El escándalo estalló después de que el diario alemán Bild revelara descalificaciones en torneos recientes por trajes fuera de reglamento. La Federación Internacional de Esquí ya había sancionado a integrantes del cuerpo técnico noruego por manipular equipamiento, y dos saltadores fueron suspendidos tras controles que detectaron irregularidades.
Aunque en esos casos no se habló oficialmente de inyecciones, la coincidencia encendió las alarmas. Para los investigadores, la hipótesis es que los atletas podrían recurrir a estas prácticas antes de los escaneos corporales oficiales que determinan el tamaño permitido del traje.
Médicos consultados por la prensa europea advirtieron que inyecciones de parafina o ácido hialurónico en esa zona del cuerpo pueden provocar complicaciones graves. “Es posible lograr un aumento temporal, pero con riesgos”, señaló el especialista Kamran Karim, del hospital Maria Hilf de Alemania.
El director general de la AMA, Olivier Niggli, fue cauto pero contundente: si se comprueba que el método busca mejorar el rendimiento, será analizado como una forma de dopaje. “Examinaremos toda la información”, aseguró.
La controversia escaló a tal velocidad que la prensa británica ya bautizó el caso como “Penisgate”, un nombre que refleja el impacto mediático de una acusación que mezcla ciencia, trampa y espectáculo.
Por ahora no hay pruebas concluyentes, pero el simple hecho de que el organismo antidopaje mundial esté investigando bastó para instalar una sombra sobre una de las disciplinas más espectaculares de los Juegos de Invierno. Mientras los atletas vuelan por el aire buscando récords, el deporte enfrenta una pregunta incómoda: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar algunos para ganar?
