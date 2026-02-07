Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Principio de acuerdo en el peronismo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo iría a un lugar clave

Verónica Magario será la vice primera del partido. El titular de La Cámpora, en tanto, se posiciona para quedarse con la presidencia del congreso partidario

Principio de acuerdo en el peronismo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo iría a un lugar clave
7 de Febrero de 2026 | 12:20

Escuchar esta nota

Con el reloj apretando, ya que mañana vence el plazo para el cierre de las listas, el peronismo dio por estas horas un paso importante para delinear la conducción del partido a nivel provincial a través de una boleta de unidad. Según pudo saber EL DIA, en medio de las tensiones, Axel Kicillof y Máximo Kirchner alcanzaron hoy un principio de acuerdo respecto de los cargos principales, en tanto que siguen las negociaciones para los lugares de más “abajo" pero no menos relevantes. 

Luego de una noche ardua y de una larga disputa, los dirigentes acordaron que será el propio gobernador Kicillof quien presida en el distrito provincial. La novedad tal vez no sorprenda dada la posición de liderazgo del mandatario y fundador del Movimiento Derecho al Futuro, sino que se definió como vice primera del peronismo bonaerense precisamente a la vicegobernadora, Verónica Magario. Se trata de un puesto que Kicillof le reclamaba a La Cámpora. 

En esa línea, el vice segundo sería Federico Otermín, el intendente del populoso partido de Lomas de Zamora y alfil de Máximo Kirchner. En tanto, se erigiría como secretario general Mariano Cascallares, actual diputado provincial y hombre de Kicillof.

Como parte del acuerdo, el kirchnerismo más duro estará a la cabeza del congreso partidario, cuyas autoridades serán renovadas en el mes de marzo. Este es un espacio de peso en cuanto a la preponderancia que tiene a la hora establecer por ejemplo las alianzas que a futuro se definan en el partido. 

El congreso que hoy es presidido por Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza que es aliado del gobernador, pasará a manos de un dirigente del kirchnerismo. Si bien en un principio se había mencionado a Otermín, este mediodía empezó a ganar terreno el nombre del propio Máximo Kirchner.

No obstante las negociaciones continuaban este sábado a un ritmo frenético luego de una ardua puja por la presidencia del peronismo. Y esto es porque luego del principio de acuerdo por los espacios clave, ahora se trataba de definir a los consejeros. En este punto deben establecerse cuatro apellidos por cada una de las ocho secciones electorales del distrito bonaerense.

En este sentido, en horas del mediodía se hablaba de un reparto salomónico en términos de números entre MDF y La Cámpora, con cuatro nombres para cada espacio.

Unidad en La Plata 

Mientras se daba la pelea “arriba”, en algunos distritos se avanzó con antelación en listas de unidad para evitar la interna. 

Uno de ellos es Chascomús, donde la presidencia del partido local quedará en manos del legislador camporista José “Cote” Rossi. En esa nómina aparece el dirigente Eduardo Isasi como secretario de Formación Política. 

En La Plata también se avanzaba en la unidad. El partido será presidido por el intendente Julio Alak, pero restaba por definir a los cuatro consejeros.  

En otros distritos, en tanto, la pelea parecía asegurada. Por caso, en Tigre el intendente Julio Zamora se disponía a presentar una lista propia y sería desafiado por un armado en el que confluirían el Movimiento Derecho al Futuro, sectores del massismo y kirchneristas. 

También habría pelea en Mar del Plata donde en principio asoman tres listas.  

Una es empujada por la kirchnerista Fernanda Raverta, que anotaría al dirigente Daniel Di Bártolo. 

En tanto, el kicillofismo y sectores gremiales irían con Adriana Donzelli. Hay una tercera lista en danza que reporta al ex diputado sciolista “Manino” Iriart, que también fuera funcionario en el gobierno de Alberto Fernández. 

