Convocan a sumarse como bomberos voluntarios en Arturo Seguí: abrieron la inscripción 2026 en La Plata

La convocatoria para sumarse como bombero voluntario en la región de La Plata ya está en marcha. Desde el cuartel de Arturo Seguí lanzaron la inscripción 2026 e invitan a vecinos y vecinas a formar parte del cuerpo activo, una tarea clave para la prevención y respuesta ante emergencias en la zona norte del partido.

La iniciativa apunta a incorporar nuevos aspirantes que deseen capacitarse y participar de operativos vinculados a incendios, rescates y asistencia en situaciones críticas. Según informaron, la búsqueda está dirigida a personas con vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

Entre los requisitos establecidos se encuentra tener entre 18 y 38 años, ser argentino o nacionalizado, no contar con antecedentes penales y residir dentro de la jurisdicción de Arturo Seguí. Quienes cumplan con estas condiciones podrán iniciar el proceso de inscripción y formación.

Desde la institución remarcaron la importancia del rol de los bomberos voluntarios, que en La Plata y la región cumplen funciones esenciales ante siniestros, accidentes y eventos climáticos, muchas veces como primer respuesta en barrios y localidades.

Las personas interesadas en obtener más información o iniciar el trámite pueden comunicarse telefónicamente al 474-1427 o vía WhatsApp al 221 524-2519, donde recibirán detalles sobre entrevistas, capacitaciones y pasos a seguir para ingresar al cuerpo.