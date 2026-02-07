Ya comenzó la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
Ya comenzó la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Convocan a sumarse como bomberos voluntarios en Arturo Seguí: abrieron la inscripción 2026 en La Plata
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La convocatoria para sumarse como bombero voluntario en la región de La Plata ya está en marcha. Desde el cuartel de Arturo Seguí lanzaron la inscripción 2026 e invitan a vecinos y vecinas a formar parte del cuerpo activo, una tarea clave para la prevención y respuesta ante emergencias en la zona norte del partido.
La iniciativa apunta a incorporar nuevos aspirantes que deseen capacitarse y participar de operativos vinculados a incendios, rescates y asistencia en situaciones críticas. Según informaron, la búsqueda está dirigida a personas con vocación de servicio y compromiso con la comunidad.
Entre los requisitos establecidos se encuentra tener entre 18 y 38 años, ser argentino o nacionalizado, no contar con antecedentes penales y residir dentro de la jurisdicción de Arturo Seguí. Quienes cumplan con estas condiciones podrán iniciar el proceso de inscripción y formación.
Desde la institución remarcaron la importancia del rol de los bomberos voluntarios, que en La Plata y la región cumplen funciones esenciales ante siniestros, accidentes y eventos climáticos, muchas veces como primer respuesta en barrios y localidades.
Las personas interesadas en obtener más información o iniciar el trámite pueden comunicarse telefónicamente al 474-1427 o vía WhatsApp al 221 524-2519, donde recibirán detalles sobre entrevistas, capacitaciones y pasos a seguir para ingresar al cuerpo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí