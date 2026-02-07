El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Convocan a sumarse como bomberos voluntarios en Arturo Seguí: abrieron la inscripción 2026 en La Plata
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy
MÚSICA
K-Pop Forever.- A las 14 en Buena Vista, 61 entre 18 y 19
LE PUEDE INTERESAR
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Pablo Ledesma Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Ledesma / Angelillo / Amerise.
Fernando de Madariaga y Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, melódico bailable.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, melódicos y bailables.
Último golpe + Canciones Pagannas.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
La noventosa: acústico.- A las 21.30 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12.
Boca Marfil + Juan “Panqui” Ramírez.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 y 5.
Tarde de folclore.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, se presentan Marisa Melián, Chango Bazan, Taller de Danzas Marq’ Ay, Maxi Retamar, Marcelo Luna y Ceferino Céspedes.
Carlos “Negro” Cabrera y Néstor Gómez.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71, tango y folclore a la gorra.
Greatest Hits.- A las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, grandes éxitos de todos los tiempos. A la gorra.
TEATRO
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco.
Sociedad Platense del Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati y Checho Falco.
Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, con veloces cambios de vestuario, personajes, animación y mucho humor.
CINE
Blondi.- A las 21.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, 60 y 118, de Dolores Fonzi. Entrada gratis.
Dos cortos sobre hijas.- A las 20 en la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, 145 y 414 bis, Arturo Seguí, se proyectan “Hilos” de Torill Kove y “Padre e hija” de Michael Dudok de Wit. Se invita a los espectadores a llevar instrumentos y objetos para musicalizar los cortos.
ACTIVIDADES
Fiesta del tomate platense.- Desde las 10 en la Estación Experimental de Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, 501 y 148. Entrada libre y gratuita
Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.
Walking Tour: Ciudad de película.- A las 10.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, comienza el paseo por los espacios de la Ciudad que fueron de película. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí