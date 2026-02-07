La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

7 de Febrero de 2026 | 13:12 Edición impresa

Hoy

MÚSICA

K-Pop Forever.- A las 14 en Buena Vista, 61 entre 18 y 19

Pablo Ledesma Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Ledesma / Angelillo / Amerise.

Fernando de Madariaga y Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, melódico bailable.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, melódicos y bailables.

Último golpe + Canciones Pagannas.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

La noventosa: acústico.- A las 21.30 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12.

Boca Marfil + Juan “Panqui” Ramírez.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 y 5.

Tarde de folclore.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, se presentan Marisa Melián, Chango Bazan, Taller de Danzas Marq’ Ay, Maxi Retamar, Marcelo Luna y Ceferino Céspedes.

Carlos “Negro” Cabrera y Néstor Gómez.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71, tango y folclore a la gorra.

Greatest Hits.- A las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, grandes éxitos de todos los tiempos. A la gorra.

TEATRO

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco.

Sociedad Platense del Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati y Checho Falco.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, con veloces cambios de vestuario, personajes, animación y mucho humor.

CINE

Blondi.- A las 21.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, 60 y 118, de Dolores Fonzi. Entrada gratis.

Dos cortos sobre hijas.- A las 20 en la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, 145 y 414 bis, Arturo Seguí, se proyectan “Hilos” de Torill Kove y “Padre e hija” de Michael Dudok de Wit. Se invita a los espectadores a llevar instrumentos y objetos para musicalizar los cortos.

ACTIVIDADES

Fiesta del tomate platense.- Desde las 10 en la Estación Experimental de Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, 501 y 148. Entrada libre y gratuita

Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.

Walking Tour: Ciudad de película.- A las 10.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, comienza el paseo por los espacios de la Ciudad que fueron de película. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos.