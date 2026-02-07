Principio de acuerdo en el peronismo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo iría a un lugar clave
Principio de acuerdo en el peronismo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo iría a un lugar clave
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Convocan a sumarse como bomberos voluntarios en Arturo Seguí: abrieron la inscripción 2026 en La Plata
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La exmodelo fue a TN a debatir sobre el caso de la abogada Agostina Páez y terminó cuestionando la conformación del equipo albiceleste.
Escuchar esta nota
La empresaria y exmodelo brasileña Anamá Ferreira volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática este sábado tras su paso por la señal de noticias TN, donde fue invitada para debatir sobre la discriminación racial en Argentina.
Según se supo, Ferreira asistió al piso para referirse al escándalo de la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de "injuria racial", exigiendo una "sanción ejemplar" para este tipo de conductas. "No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso", sostuvo la exmodelo.
Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando Anamá apuntó directamente contra el fútbol local y lanzó una frase que encendió la mecha en las redes sociales: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro".
La crítica de Ferreira reavivó un debate recurrente que suele instalarse desde medios internacionales (como sucedió con The Washington Post durante el Mundial de Qatar) sobre la representación racial en la "Scaloneta", un planteo que la sociedad argentina suele rechazar argumentando que la conformación del equipo responde a la demografía del país y no a una política de exclusión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí