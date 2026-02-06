Trasladaron en helicóptero a La Plata a una nena tras un grave accidente en la Ruta 41

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de las 8 de la mañana de este viernes en la Ruta 41, a la altura del kilómetro 75, donde chocaron un camión refrigerado y un automóvil Chevrolet Agile.

Por causas que aún se investigan, el camión habría volcado y, en su caída, aplastó parte del vehículo menor, que se habría encontrado de frente con el vuelco.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión resultó herido y fue trasladado al hospital de General Belgrano. En el auto viajaba una familia compuesta por cinco personas, que debieron ser rescatadas del interior por Bomberos Voluntarios y luego derivadas en ambulancias del SAME al mismo centro de salud.

El cuadro más delicado es el de una nena de 2 años, quien presentaba un estado de gravedad y debió ser trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales, personal sanitario y equipos de emergencia. El tránsito permaneció asistido mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los peritajes correspondientes.