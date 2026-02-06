El padre de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que murió tras caer desde el balcón de un departamento del barrio La Loma, fue aceptado como particular damnificado en la causa penal que investiga las circunstancias de su fallecimiento. La resolución fue adoptada por el juez de Garantías interviniente, que hizo lugar al planteo presentado por la familia.

El hombre cuenta con el patrocinio de los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, quienes siguen de cerca el avance del expediente y solicitan que la investigación incorpore de manera expresa la perspectiva de violencia de género.

La muerte de Rocío continúa generando conmoción social y mantiene en vilo a la Justicia de La Plata. Su pareja, Marcos Ariel García, es hasta el momento el único testigo directo del hecho y permanece detenido mientras avanza la pesquisa.

La figura del particular damnificado está contemplada en el Código Procesal Penal bonaerense y otorga a la víctima —o a sus familiares directos, en casos de fallecimiento— un rol activo dentro del proceso. Una vez reconocido por el juez, puede impulsar medidas de prueba, controlar la investigación, acceder al expediente, solicitar peritajes, recurrir resoluciones judiciales y participar en audiencias clave.

Cuando declara el acusado por la muerte de Rocio Alvarito en La Plata

Mientras la familia de Rocío Alvarito sostiene el reclamo de justicia, la defensa del imputado M.A.G. (26) mantiene una postura distinta sobre lo ocurrido. Según trascendió en el expediente, el acusado niega haber provocado la muerte y sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención, en el que la joven habría caído durante una situación de tensión en el departamento. Además, remarcan que el hombre solicitó ayuda tras el hecho y que su conducta posterior no fue la de alguien que buscara ocasionar un desenlace fatal.

En paralelo, la investigación sumará un paso clave y relevante en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se fijó audiencia para el próximo martes 10 de febrero a las 10 horas, momento en el que el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía, en una instancia considerada determinante para definir el avance de la causa y evaluar los próximos movimientos procesales.