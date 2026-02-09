Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Desbaratan a una banda que desvalijó la casa de un docente de La Plata que estaba de vacaciones
El hecho se registró días atrás en una vivienda de Gonnet. Tras los operativos, la Policía recuperó dos TV, notebooks y otros objetos de valor.
Un importante operativo policial permitió desarticular una banda acusada de cometer un robo agravado en una vivienda de Gonnet, delito que se habría producido mientras los dueños se encontraban de vacaciones. Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos dos hombres, una mujer quedó aprehendida y se logró recuperar gran parte de los elementos sustraídos.
Tal como informó EL DIA, el hecho se originó en una casa ubicada en la zona de 15 bis y 492, donde el propietario constató al regresar que delincuentes habían ingresado tras forzar una puerta trasera. En el interior, las habitaciones estaban completamente revueltas y se registró el faltante de electrodomésticos, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.
A partir de la denuncia, personal policial inició una investigación que derivó en la identificación de los presuntos responsables. En las últimas horas se llevaron a cabo tres órdenes de registro domiciliario en distintos puntos de Gonnet, incluyendo viviendas vinculadas a los sospechosos y un lugar que sería utilizado como “aguantadero”.
Durante los procedimientos, los efectivos lograron secuestrar un televisor Samsung de 43 pulgadas, un TV LG de 32 pulgadas, un parlante tipo torre, dos notebooks marca Exo, mochilas con pendrives, controles remotos, cables y un par de zapatillas deportivas, entre otros elementos. Además, en uno de los domicilios se incautó una caja de seguridad, situación que motivó la aprehensión de una mujer de 45 años.
Como resultado del operativo, quedaron detenidos dos hombres de 43 y 27 años, mientras que la mujer fue imputada en el marco de la causa. La calificación legal es "robo agravado", por haber sido cometido "en poblado y en banda".
La víctima reconoció los objetos recuperados como de su propiedad, y la causa continúa en trámite con intervención de la fiscalía correspondiente, que avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor.
El caso generó fuerte impacto en el barrio, donde vecinos expresaron preocupación por la modalidad delictiva mientras que destacaron la rapidez con la que se logró esclarecer el hecho y recuperar los bienes robados.
