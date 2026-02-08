“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal

Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
“Lo viejo funciona”: un invento de la Región para hacer bodas de película
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La estatua de Mirtha Legrand ubicada en la plaza principal de Villa Cañás volvió a incomodar a la conductora, que una vez más expresó su descontento en televisión. Durante su programa, y en medio de una charla distendida con sus invitados, la Chiqui no ocultó su fastidio al referirse al homenaje: “Es horrible, horrible. Pedí que la sacaran y no la sacaron. La retocaron y la dejaron peor”, lanzó sin rodeos.
Uno de los detalles que más le molestan tiene que ver con la imagen elegida para representarla. “Estoy de cuerpo entero, con las piernas cruzadas, y me pusieron sandalias. Yo jamás uso sandalias con los dedos al aire”, comentó, entre risas, aunque luego admitió cierta resignación: “Llega un momento de la vida en que dejás pasar… si eso los hace felices, bueno”.
El tema generó bromas en la mesa y dio lugar a anécdotas sobre la curiosidad que despierta la escultura. Según contó Legrand, el intendente de la ciudad, Norberto Gizzi, le aseguró que muchas personas se acercan especialmente a verla, motivo por el cual decidieron mantenerla en el lugar. “Vienen de todas las ciudades”, habría sido el argumento oficial.
No es la primera vez que Mirtha cuestiona la obra. En otras oportunidades ya había dejado en claro que no se siente identificada con la figura y que le genera vergüenza el homenaje. La estatua, realizada en bronce por el artista Daniel Melero, fue retocada en más de una ocasión, pero nunca logró convencer a su protagonista, que sigue mirándola y preguntándose: “¿Yo soy esa?”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí