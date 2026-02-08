“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal

La estatua de Mirtha Legrand ubicada en la plaza principal de Villa Cañás volvió a incomodar a la conductora, que una vez más expresó su descontento en televisión. Durante su programa, y en medio de una charla distendida con sus invitados, la Chiqui no ocultó su fastidio al referirse al homenaje: “Es horrible, horrible. Pedí que la sacaran y no la sacaron. La retocaron y la dejaron peor”, lanzó sin rodeos.

Uno de los detalles que más le molestan tiene que ver con la imagen elegida para representarla. “Estoy de cuerpo entero, con las piernas cruzadas, y me pusieron sandalias. Yo jamás uso sandalias con los dedos al aire”, comentó, entre risas, aunque luego admitió cierta resignación: “Llega un momento de la vida en que dejás pasar… si eso los hace felices, bueno”.

El tema generó bromas en la mesa y dio lugar a anécdotas sobre la curiosidad que despierta la escultura. Según contó Legrand, el intendente de la ciudad, Norberto Gizzi, le aseguró que muchas personas se acercan especialmente a verla, motivo por el cual decidieron mantenerla en el lugar. “Vienen de todas las ciudades”, habría sido el argumento oficial.

No es la primera vez que Mirtha cuestiona la obra. En otras oportunidades ya había dejado en claro que no se siente identificada con la figura y que le genera vergüenza el homenaje. La estatua, realizada en bronce por el artista Daniel Melero, fue retocada en más de una ocasión, pero nunca logró convencer a su protagonista, que sigue mirándola y preguntándose: “¿Yo soy esa?”.